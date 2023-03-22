"Не вёл здоровый образ жизни": Александра Емельяненко обвинили в падении престижа тяжёлого веса в ММА
Ветеран ММА Магомедов: Престиж тяжёлого веса упал из-за Александра Емельяненко
Российский боец ММА Александр Емельяненко. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Престиж тяжёлого веса упал из-за российского бойца ММА Александра Емельяненко, который не вёл здоровый образ жизни. Такое мнение высказал дагестанский ветеран смешанных боевых искусств Ибрагим Магомедов.
"Саша Емельяненко — известный боец, но у него какие-то спады были. В этот момент его начали звать разные соперники. Емельяненко-младший был разобранный, он не вёл здоровый образ жизни, не тренировался, за счёт этого он проигрывал. Я хочу вернуть престиж тяжёлого веса", — сказал он изданию "Спорт-Экспресс".
Отвечая на вопрос, упал ли престиж из-за Емельяненко-младшего, боец ответил, что именно из-за него.
Боец Александр Емельяненко неоднократно попадал в скандальные истории. Недавно Лайф сообщал, что он не смог попасть в столичный торговый центр "Кунцево плаза", потому что был сильно пьян. Спортсмена в таком состоянии охрана не пропустила. После этого глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев посоветовал прибегнуть к медицинской помощи Емельяненко, чтобы избавиться от алкогольной зависимости.