"Не вёл здоровый образ жизни": Александра Емельяненко обвинили в падении престижа тяжёлого веса в ММА

"Саша Емельяненко — известный боец, но у него какие-то спады были. В этот момент его начали звать разные соперники. Емельяненко-младший был разобранный, он не вёл здоровый образ жизни, не тренировался, за счёт этого он проигрывал. Я хочу вернуть престиж тяжёлого веса", — сказал он изданию "Спорт-Экспресс".