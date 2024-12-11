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Регион
10 декабря, 21:57

ММА-боец Александр Емельяненко сообщил, что впервые в жизни устроился на работу

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко сообщил о начале работы в реабилитационном центре «Иман», расположенном в Ингушетии. Спортсмен поделился этой новостью на своей странице в соцсетях, отметив, что теперь занимает пост советника по взаимодействию с общественными организациями и медиа.

«Впервые устраиваюсь на работу!» — написал Емельяненко.

Александр Емельяненко на рабочем месте. Видео © Telegram / АЛЕКСАНДР ЕМЕЛЬЯНЕНКО

По словам 43-летнего бойца, ранее он сам проходил лечение от алкогольной зависимости в этом центре, а сейчас решил внести посильный вклад в его развитие.

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Напомним, что недавно Емельяненко также анонсировал возвращение в спорт. Уже 21 декабря он выйдет на ринг в рамках турнира лиги National Fighting League (NFL), который состоится в Ингушетии. Имя соперника пока остаётся неизвестным.

Обложка ©

Telegram / АЛЕКСАНДР ЕМЕЛЬЯНЕНКО

Тимур Хингеев
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