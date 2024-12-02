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2 декабря, 14:53

Емельяненко-младший заинтриговал новым видео: «Подписываю контракт»

Александр Емельяненко заявил, что собирается вернуться в спорт

Александр Емельяненко. Фото © VK / Александр Емельяненко

Александр Емельяненко. Фото © VK / Александр Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко собирается вновь вернуться к выступлениям на профессиональном уровне. Об этом он сообщил у себя в соцсетях.

Емельяненко подписал контракт. Видео © Instagram(признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alexemelyanenko

Емельяненко-младший объявил о подписании некоего контракта, но не стал называть никаких деталей, так что появления 43-летнего бойца можно ожидать теперь где угодно.

Александр Емельяненко принял ислам
Александр Емельяненко принял ислам

Ранее российский боец Пётр Ян в тяжелейшем противостоянии одолел бразильского спортсмена Дейвисона Фигейредо. После боя россиянин предложил поединок нынешнему чемпиону дивизиона грузину Двалишвили, которому он проиграл в 2023 году.

Владимир Озеров
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