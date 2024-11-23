Пётр Ян усмирил бразильского «Бога войны» на турнире UFC в Макао

Бой в рамках легчайшего веса продлился все отведённые на него пять раундов. Теперь на счету 31-летнего экс-чемпиона UFC Яна по прозвищу No Mercy («Нет пощады»). 18 побед и пять поражений. Его 36-летний оппонент Фигейреду по прозвищу «Бог войны», ранее владевший титулом чемпиона в наилегчайшем весе, потерпел четвёртое поражение при 24 победах и 1 ничьей.