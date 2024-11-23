Пётр Ян усмирил бразильского «Бога войны» на турнире UFC в Макао
Пётр Ян победил бразильца Фигейреду на турнире UFC в Макао судейским решением
Пётр Ян. Обложка © ТАСС / IMAGO/Sports Press Photo
Российский боец смешанных единоборств (MMA) Пётр Ян победил бразильца Дейвисона Фигейреду в главном бою турнира UFC Fight Night 248 в Макао (Китай). Судьи отдали победу россиянину единогласным решением.
Пётр Ян победил бразильца Фигейреду на турнире UFC в Макао. Видео © Telegram / UFC Eurasia
Бой в рамках легчайшего веса продлился все отведённые на него пять раундов. Теперь на счету 31-летнего экс-чемпиона UFC Яна по прозвищу No Mercy («Нет пощады»). 18 побед и пять поражений. Его 36-летний оппонент Фигейреду по прозвищу «Бог войны», ранее владевший титулом чемпиона в наилегчайшем весе, потерпел четвёртое поражение при 24 победах и 1 ничьей.
В соглавном бою бывшая претендентка на пояс Янь Сяонань победила бразильянку Табату Риччи в минимальном весе единогласным решением судей. Также на турнире бой провёл ещё один россиянин — Муслим Салихов. «Король кунг-фу» эффектно нокаутировал китайца Кэньан Суна. 40-летний боец одержал восьмую победу в UFC.
Напомним, в главном бою предыдущего турнира UFC американец Джон Джонс нокаутировал соотечественника Стипе Миочича в третьем раунде. Бой состоялся в тяжёлом весе.