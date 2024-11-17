Джонс победил Миочича и защитил чемпионский титул UFC в тяжёлом весе

Американец Джо Джонс одержал победу над соотечественником Стипом Миочичем в бою за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлом весе. Турнир UFC 309 прошёл в Нью-Йорке.

Победа Джонса над Миочичем. Видео © Telegram / UFC Eurasia

Джонс завершил поединок нокаутом в третьем раунде. После боя Миочич объявил о завершении карьеры. Турнир посетили избранный президент США Дональд Трамп и американский предприниматель Илон Маск. Теперь победитель имеет за плечами 28 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.