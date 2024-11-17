Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 ноября, 07:03

Джонс победил Миочича и защитил чемпионский титул UFC в тяжёлом весе

Американец Джо Джонс одержал победу над соотечественником Стипом Миочичем в бою за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлом весе. Турнир UFC 309 прошёл в Нью-Йорке.

Победа Джонса над Миочичем. Видео © Telegram / UFC Eurasia

Джонс завершил поединок нокаутом в третьем раунде. После боя Миочич объявил о завершении карьеры. Турнир посетили избранный президент США Дональд Трамп и американский предприниматель Илон Маск. Теперь победитель имеет за плечами 28 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.

Майк Тайсон отказался уходить из спорта после проигрыша 27-летнему блогеру
Майк Тайсон отказался уходить из спорта после проигрыша 27-летнему блогеру

Недавно 58-летний Майк Тайсон проиграл блогеру Джейку Полу. Бой в формате восьми раундов по две минуты прошёл в ночь на субботу в Арлингтоне в США. Поединок продлился все восемь раундов и завершился победой Пола единогласным решением судей со счётом 80:72, 79:73, 79:73.

Обложка ©

Telegram / UFC Eurasia

Николай Рюмин
  • Новости
  • UFC
  • Единоборства Бокс/MMA/UFC
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar