Джонс победил Миочича и защитил чемпионский титул UFC в тяжёлом весе
Американец Джо Джонс одержал победу над соотечественником Стипом Миочичем в бою за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлом весе. Турнир UFC 309 прошёл в Нью-Йорке.
Победа Джонса над Миочичем. Видео © Telegram / UFC Eurasia
Джонс завершил поединок нокаутом в третьем раунде. После боя Миочич объявил о завершении карьеры. Турнир посетили избранный президент США Дональд Трамп и американский предприниматель Илон Маск. Теперь победитель имеет за плечами 28 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.
Недавно 58-летний Майк Тайсон проиграл блогеру Джейку Полу. Бой в формате восьми раундов по две минуты прошёл в ночь на субботу в Арлингтоне в США. Поединок продлился все восемь раундов и завершился победой Пола единогласным решением судей со счётом 80:72, 79:73, 79:73.
Telegram / UFC Eurasia