4 минуты без сознания: Врач из Китая вырубила соперницу ногой в голову на турнире UFC

В Макао (КНР) на турнире UFC Fight Night 248 случился нокаут в женском бою. Китаянка Мин Ши нокаутировала свою соотечественницу Сяоцань Фэн в финальном поединке шоу Road to UFC за право контракта с промоушеном. Схватка состоялась в минимальном весе.

Китаянка Мин Ши нокаутировала соотечественницу Сяоцань Фэн в финале Road to UFC на UFC Fight Night 248 в Макао. Видео © Telegram / UFC Eurasia

Первые два раунда остались за Фэн, которая считалась фавориткой боя. Однако в третьем раунде Ши вырубила соперницу мощнейшим хай-киком. Фэн рухнула на канвас и успела получить ещё несколько ударов, пока рефери остановил бой. Она провела без сознания четыре минуты. Всё это время в зале была полная тишина. Теперь спортсменке предстоит пройти обследование.

Мин Ши в послематчевом интервью рассказала, что по профессии она врач и хочет проявлять милосердие к соперницам, поэтому переживает за самочувствие поверженной оппонентки. Кроме того, девушка призналась, что родители не знают о её занятиях смешанными единоборствами.