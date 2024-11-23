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23 ноября, 14:03

4 минуты без сознания: Врач из Китая вырубила соперницу ногой в голову на турнире UFC

Китаянка Мин Ши эффектно нокаутировала соперницу ногой на турнире UFC в Макао

В Макао (КНР) на турнире UFC Fight Night 248 случился нокаут в женском бою. Китаянка Мин Ши нокаутировала свою соотечественницу Сяоцань Фэн в финальном поединке шоу Road to UFC за право контракта с промоушеном. Схватка состоялась в минимальном весе.

Китаянка Мин Ши нокаутировала соотечественницу Сяоцань Фэн в финале Road to UFC на UFC Fight Night 248 в Макао. Видео © Telegram / UFC Eurasia

Первые два раунда остались за Фэн, которая считалась фавориткой боя. Однако в третьем раунде Ши вырубила соперницу мощнейшим хай-киком. Фэн рухнула на канвас и успела получить ещё несколько ударов, пока рефери остановил бой. Она провела без сознания четыре минуты. Всё это время в зале была полная тишина. Теперь спортсменке предстоит пройти обследование.

Мин Ши в послематчевом интервью рассказала, что по профессии она врач и хочет проявлять милосердие к соперницам, поэтому переживает за самочувствие поверженной оппонентки. Кроме того, девушка призналась, что родители не знают о её занятиях смешанными единоборствами.

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В главном бою вечера россиянин Пётр Ян дерётся с бразильцем Дейвисоном Фигейреду. Оба являются экс-чемпионами UFC.

Обложка ©

Telegram / UFC Eurasia

Никита Никонов
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