Вернувшийся после травмы Пётр Ян сойдётся в поединке с экс-чемпионом UFC

Российский боец Пётр Ян попробует одолеть бразильца Дейвесона Фигередо в ноябре в рамках UFC Fight Night 248. Битва между ними станет главным событием турнира, который пройдёт 23 ноября в китайском городе Макао. Об этом сказано на странице промоушена в соцсети Х.

Сейчас Яну 31 год, в его послужном списке 17 побед, среди которых 7 нокаутов, а также пять поражений. Его оппоненту Фигередо 36 лет, он одержал 24 победы, проиграв три поединка. Ещё один его бой завершился ничейным результатом. Оба бойца являются бывшими чемпионами UFC.