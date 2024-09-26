Вернувшийся после травмы Пётр Ян сойдётся в поединке с экс-чемпионом UFC
Боец Пётр Ян в ноябре подерётся с бразильцем Фигередо в рамках UFC
Пётр Ян. Фото © VK / UFC
Российский боец Пётр Ян попробует одолеть бразильца Дейвесона Фигередо в ноябре в рамках UFC Fight Night 248. Битва между ними станет главным событием турнира, который пройдёт 23 ноября в китайском городе Макао. Об этом сказано на странице промоушена в соцсети Х.
Сейчас Яну 31 год, в его послужном списке 17 побед, среди которых 7 нокаутов, а также пять поражений. Его оппоненту Фигередо 36 лет, он одержал 24 победы, проиграв три поединка. Ещё один его бой завершился ничейным результатом. Оба бойца являются бывшими чемпионами UFC.
Ранее Пётр Ян прервал серию из трёх поражений к ряду, одолев китайского спортсмена Суна Ядуна на турнире в Майами. Если россиянин добудет победу в поединке с Фигередо, то следующим его соперником может стать американец Шон О’Мэлли или Мераб Двалишвили, встреча которых недавно завершилась победой грузина. Оба они имеют по одной победе над Яном.