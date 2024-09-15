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15 сентября, 06:12

Двалишвили победил О’Мэлли и стал новым чемпионом UFC в наилегчайшем весе

Бой Мераба Двалишвили и Шона О’Мэлли. Обложка © Telegram / UFC Eurasia

Бой Мераба Двалишвили и Шона О’Мэлли. Обложка © Telegram / UFC Eurasia

Грузинский боец Мераб Двалишвили стал новым чемпионом UFC в наилегчайшем весе, одержав победу над американцем Шоном О’Мэлли. Бой возглавил турнир UFC 306, который состоялся на арене Сфера в Лас-Вегасе, штат Невада.

Поединок продлился все пять раундов. Двалишвили проводил успешную борьбу и хорошо защищался в стойке. О’Мэлли пытался достать соперника длиной рук, но уступал ему в партере. Судьи отдали единогласную победу грузину. Следующим соперником Двалишвили станет Умар Нурмагомедов.

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Теперь в активе О’Мэлли стало два поражения при 18 победах. Двалишвили одержал 11-ю победу подряд (17 всего) при четырёх поражениях.

Напомним, Шон О’Мэлли завоевал чемпионский пояс в августе 2023 года, нокаутировав Алджамейна Стерлинга. В марте 2024-го американец провёл первую защиту титула, победив эквадорца Марлона Веру.

Артур Лапсаков
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