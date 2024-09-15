Шевченко победила мексиканку Грассо, вернув чемпионский титул UFC

Уроженка Киргизии Валентина Шевченко победила мексиканку Алексу Грассо и вернула чемпионский титул UFC в наилегчайшем весе. Поединок стал со-главным на турнире Noche UFC, который проходит на арене Сфера в Лас-Вегасе, штат Невада.

Бой продлился все пять раундов. Шевченко контролировала ход боя и показывала качественную защиту. Она несколько раз провела успешные тейкдауны и суммарно провела в контроле в партере почти 15 минут. В итоге судьи единогласно отдали победу Валентине.

Валентина Шевченко — новая чемпионка UFC в наилегчайшем весе. Фото © Telegram / UFC Eurasia

Это был третий бой между соперницами. Первый в марте 2023 года Грассо выиграла удушающим приёмом и отобрала у Шевченко чемпионский пояс. Это было первое поражение Валентины за шесть лет. Их реванш в сентябре того же года завершился спорной ничьей.