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15 сентября, 05:11

Шевченко победила мексиканку Грассо, вернув чемпионский титул UFC

Бой между Валентиной Шевченко и Алексой Грассо. Обложка © Telegram / UFC Eurasia

Бой между Валентиной Шевченко и Алексой Грассо. Обложка © Telegram / UFC Eurasia

Уроженка Киргизии Валентина Шевченко победила мексиканку Алексу Грассо и вернула чемпионский титул UFC в наилегчайшем весе. Поединок стал со-главным на турнире Noche UFC, который проходит на арене Сфера в Лас-Вегасе, штат Невада.

Бой продлился все пять раундов. Шевченко контролировала ход боя и показывала качественную защиту. Она несколько раз провела успешные тейкдауны и суммарно провела в контроле в партере почти 15 минут. В итоге судьи единогласно отдали победу Валентине.

Валентина Шевченко — новая чемпионка UFC в наилегчайшем весе. Фото © Telegram / UFC Eurasia

Валентина Шевченко — новая чемпионка UFC в наилегчайшем весе. Фото © Telegram / UFC Eurasia

Это был третий бой между соперницами. Первый в марте 2023 года Грассо выиграла удушающим приёмом и отобрала у Шевченко чемпионский пояс. Это было первое поражение Валентины за шесть лет. Их реванш в сентябре того же года завершился спорной ничьей.

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Минувшей ночью на ринг в Лас-Вегасе выходил и мексиканский боксёр Сауль Альварес. Он в седьмой раз защитил титулы по версиям WBC и WBA и в пятый — по версии WBO. Пуэрториканец Эдгар Берланга выдержал все 12 раундов.

Артур Лапсаков
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