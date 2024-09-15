Шевченко победила мексиканку Грассо, вернув чемпионский титул UFC
Бой между Валентиной Шевченко и Алексой Грассо. Обложка © Telegram / UFC Eurasia
Уроженка Киргизии Валентина Шевченко победила мексиканку Алексу Грассо и вернула чемпионский титул UFC в наилегчайшем весе. Поединок стал со-главным на турнире Noche UFC, который проходит на арене Сфера в Лас-Вегасе, штат Невада.
Бой продлился все пять раундов. Шевченко контролировала ход боя и показывала качественную защиту. Она несколько раз провела успешные тейкдауны и суммарно провела в контроле в партере почти 15 минут. В итоге судьи единогласно отдали победу Валентине.
Валентина Шевченко — новая чемпионка UFC в наилегчайшем весе. Фото © Telegram / UFC Eurasia
Это был третий бой между соперницами. Первый в марте 2023 года Грассо выиграла удушающим приёмом и отобрала у Шевченко чемпионский пояс. Это было первое поражение Валентины за шесть лет. Их реванш в сентябре того же года завершился спорной ничьей.
Минувшей ночью на ринг в Лас-Вегасе выходил и мексиканский боксёр Сауль Альварес. Он в седьмой раз защитил титулы по версиям WBC и WBA и в пятый — по версии WBO. Пуэрториканец Эдгар Берланга выдержал все 12 раундов.