Боксёр Сауль Альварес защитил три титула чемпиона мира, победив Эдгара Берлангу
Боксёр Канело Альварес. Обложка © X / Canelo Alvarez
Мексиканский боксёр Сауль Альварес успешно защитил три титула чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO в весе до 76,2 кг, одержав победу над пуэрториканцем Эдгаром Берлангой в 12-раундовом бою, который состоялся в Лас-Вегасе. Альварес был признан победителем единогласным решением судей.
Это была седьмая защита его титулов по версиям WBC и WBA и пятая по версии WBO. Напомним, что ранее Альварес утратил статус абсолютного чемпиона мира после того, как IBF забрала у него пояс за отказ от обязательной защиты.
Ранее Шарабутдин Атаев из России стал обладателем золотого пояса WBA в весовой категории до 79,4 кг, одержав победу над аргентинцем Брайаном Науэлем Суаресом. Бой, который завершился техническим нокаутом во втором раунде, состоялся в Челябинске.