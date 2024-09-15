Боксёр Сауль Альварес защитил три титула чемпиона мира, победив Эдгара Берлангу

Мексиканский боксёр Сауль Альварес успешно защитил три титула чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO в весе до 76,2 кг, одержав победу над пуэрториканцем Эдгаром Берлангой в 12-раундовом бою, который состоялся в Лас-Вегасе. Альварес был признан победителем единогласным решением судей.

Это была седьмая защита его титулов по версиям WBC и WBA и пятая по версии WBO. Напомним, что ранее Альварес утратил статус абсолютного чемпиона мира после того, как IBF забрала у него пояс за отказ от обязательной защиты.