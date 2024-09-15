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15 сентября, 04:58

Боксёр Сауль Альварес защитил три титула чемпиона мира, победив Эдгара Берлангу

Боксёр Канело Альварес. Обложка © X / Canelo Alvarez

Боксёр Канело Альварес. Обложка © X / Canelo Alvarez

Мексиканский боксёр Сауль Альварес успешно защитил три титула чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO в весе до 76,2 кг, одержав победу над пуэрториканцем Эдгаром Берлангой в 12-раундовом бою, который состоялся в Лас-Вегасе. Альварес был признан победителем единогласным решением судей.

Это была седьмая защита его титулов по версиям WBC и WBA и пятая по версии WBO. Напомним, что ранее Альварес утратил статус абсолютного чемпиона мира после того, как IBF забрала у него пояс за отказ от обязательной защиты.

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Ранее Шарабутдин Атаев из России стал обладателем золотого пояса WBA в весовой категории до 79,4 кг, одержав победу над аргентинцем Брайаном Науэлем Суаресом. Бой, который завершился техническим нокаутом во втором раунде, состоялся в Челябинске.

Артём Гапоненко
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