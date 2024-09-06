Российский боксёр Атаев победил аргентинца Суареса и завоевал золотой пояс WBA

Российский боксёр-полутяж Шарабутдин Атаев завоевал золотой пояс WBA в весовой категории до 79,4 кг, победив техническим нокаутом во втором раунде аргентинца Брайана Науэля Суареса. Бой состоялся в Челябинске.

На данный момент рекорд 25-летнего Атаева в профессиональном боксе насчитывает семь побед, из которых пять одержаны нокаутом. В феврале россиянин также стал чемпионом мира по версии Международной боксерской ассоциации (IBA). Суаресу 32 года, потерпел своё третье поражение в карьере, имея в активе 19 побед, из которых 18 были одержаны нокаутом.

Кроме того, в Челябинске сегодня прошёл бой между россиянином Элнуром Самедовым и армянином Жорой Амазаряном. 31-летний спортсмен из РФ победил единогласным решением судей. Теперь на его счету 19 побед (8 нокаутом при одном поражении). 28-летний Амазарян потерпел четвёртое поражение при 14 победах (9 нокаутом) и двух ничьих.

Самедов, который становился чемпионом России, СНГ и славянских стран по версии WBC и обладателем пояса континентального чемпиона WBA, теперь стал официальным претендентом на регулярный пояс WBA во втором полулёгком весе (до 58,9 кг). Поясом чемпиона владеет американец Лэймонт Роуч — младший, а титулом временного чемпиона — россиянин Альберт Батыргазиев.