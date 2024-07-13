Батыргазиев завоевал временный титул чемпиона мира по версии WBA, нокаутировав Кэрролла

Олимпийский чемпион россиянин Альберт Батыргазиев стал временным чемпионом мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA). В рамках турнира IBA Champions Night в подмосковном Серпухове он нокаутировал ирландца Джоно Кэрролла.

В 9-м раунде 26-летний россиянин одолел своего оппонента в бою на чемпионство в весовой категории до 58,9 килограмма. Ему присудили победу техническим нокаутом.

На данный момент Батыргазиев одержал на профессиональном ринге 11 побед, из которых восемь получились в результате нокаута. Стоит отметить, что при этом у него не было ни одного поражения. А ещё он побеждал на Олимпиаде в Токио и имеет в активе четыре золотые медали чемпионатов России.

У 32-летнего Кэрролла 24 победы, из которых семь достались после нокаута. Также у него три поражения и одна ничья.