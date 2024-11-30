Прокуратура заинтересовалась главой Союза ММА из-за школьных карточек на еду

Дело в том, что предприниматель и его супруга владеют ООО «Перспективные технологии», выигравшей тендер на организацию питания во всех обнинских школах, лицеях и гимназиях. Правда, в условиях было прописано, что компания, отвечающая за поставки еды для школьников, также будет обязана организовать пропускной режим в учебные заведения.

Как рассказывают родители детей, сложилась удивительная ситуация: учеников, не купивших карточки в столовую за 150 рублей, перестала пускать на занятия школьная охрана. В городском отделе образования Mash сообщили, что система с карточками и впрямь введена во всех школах Обнинска, но она совершенно точно не наделяет правом мешать детям посещать занятия, что, вообще-то, является прямым нарушением Конституции РФ. Родители уже написали заявление в прокуратуру. К слову, в городе примерно 17 тысяч учеников, что при умножении на 150 даёт приличную сумму в 8,5 миллиона рублей.