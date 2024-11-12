В РЭУ им. Плеханова рассказали, когда разблокируют пропуска не вставших на воинский учёт студентов

В РЭУ им. Плеханова пообещали разблокировать пропуска студентов через сутки после того, как они встанут на воинский учёт. Об этом сообщает SHOT.

Охрана РЭУ имени Плеханова не пропустила на учебу студентов, не вставших на воинский учёт. Видео © SHOT

Как рассказали студенты нашим коллегам, в основном с проблемами на входе в экономический университет сегодня столкнулись первокурсники из других регионов, некоторые ещё не успели прикрепиться к военкомату. По словам парней, о том, что игнорировать военный комиссариат нельзя, в универе предупреждали ещё при поступлении, а иначе говорили — не пустят учиться.

Первокурсникам давали временные пропуска в универ и общагу, но срок действия у них закончился. Теперь тем, кто не встал на учёт, надо писать объяснительные записки.

В пресс-службе РЭУ заявили SHOT, что проводят плановую работу в соответствии с федеральным законодательством о воинском учёте: «Проход осуществляется в штатном режиме по пропускам, которые стоит оформлять заблаговременно».