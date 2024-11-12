Не вставшим на воинский учёт студентам блокируют вход в РЭУ им. Плеханова
Студентам, не вставшим на воинский учёт, начали блокировать вход в РЭУ им. Плеханова в Москве. По данным SHOT, сейчас на пары в экономический универ в Москве не могут пройти несколько учащихся.
Студенты РЭУ им. Плеханова. Видео © SHOT
Пропуска студентов не сработали, охрана их пусстить отказывается. Один из парней рассказал, что его в доказательство того, что он встал на учёт, попросили принести повестку в военкомат, но даже это не сработало. На учёбу он попасть всё ещё не может. Сейчас они пытаются связаться с деканатом.
Тем временем в пресс-службе университета уверили SHOT, что никаких таких нововведений якобы не вводили.
К слову, проблемы с военкоматом заработал российский блогер Даня Милохин, которому грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, поскольку он уже трижды не явился в военкомат по повестке. Друзья тиктокера говорят, что он скучает по России, но не может вернуться, так как ему придётся сразу иметь дело с призывом в армию.