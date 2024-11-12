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12 ноября, 08:28

Не вставшим на воинский учёт студентам блокируют вход в РЭУ им. Плеханова

Студентам, не вставшим на воинский учёт, начали блокировать вход в РЭУ им. Плеханова в Москве. По данным SHOT, сейчас на пары в экономический универ в Москве не могут пройти несколько учащихся.

Студенты РЭУ им. Плеханова. Видео © SHOT

Пропуска студентов не сработали, охрана их пусстить отказывается. Один из парней рассказал, что его в доказательство того, что он встал на учёт, попросили принести повестку в военкомат, но даже это не сработало. На учёбу он попасть всё ещё не может. Сейчас они пытаются связаться с деканатом.

Тем временем в пресс-службе университета уверили SHOT, что никаких таких нововведений якобы не вводили.

Блогер-транссексуал Петров получил повестку в военкомат, но у него другие планы
Блогер-транссексуал Петров получил повестку в военкомат, но у него другие планы

К слову, проблемы с военкоматом заработал российский блогер Даня Милохин, которому грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, поскольку он уже трижды не явился в военкомат по повестке. Друзья тиктокера говорят, что он скучает по России, но не может вернуться, так как ему придётся сразу иметь дело с призывом в армию.

Обложка ©

VK / РЭУ им. Г.В. Плеханова

Андрей Бражников
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