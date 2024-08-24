«Угадай, где я? Не дома»: Даня Милохин испугался возвращаться в Россию из-за осеннего призыва

Блогер Даня Милохин планирует бегать от осеннего призыва, поэтому его приезд в Россию откладывается. Об этом в субботу, 24 августа, сообщает Mash.

По словам близкого окружения тиктокера, Милохина тянет домой, но останавливает перспектива оказаться на год в армии. Приёмный отец блогер рассказал, что сын скучает по Родине и мечтает о карьере в спорте. Примечательно, что новоиспечённому боксёру предлагали подумать и о спортроте, но тот отказался.