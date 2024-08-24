«Угадай, где я? Не дома»: Даня Милохин испугался возвращаться в Россию из-за осеннего призыва
Mash: Даня Милохин боится возвращаться в РФ из-за осеннего призыва в армию
Даня Милохин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/danya_milokhin
Блогер Даня Милохин планирует бегать от осеннего призыва, поэтому его приезд в Россию откладывается. Об этом в субботу, 24 августа, сообщает Mash.
По словам близкого окружения тиктокера, Милохина тянет домой, но останавливает перспектива оказаться на год в армии. Приёмный отец блогер рассказал, что сын скучает по Родине и мечтает о карьере в спорте. Примечательно, что новоиспечённому боксёру предлагали подумать и о спортроте, но тот отказался.
Пока же Милохин гонится за хайпом. В подтверждение этому — его недавняя поездка в Кишинёв к блогеру Некоглаю (Николаю Лебедеву), который финансирует Вооружённые силы Украины (ВСУ). Русскоязычная аудитория уже мало интересуется Милохиным, поэтому он делает всё, чтобы напомнить о себе.
Напомним, в сентябре 2023 года Милохин покинул РФ на фоне слухов о призыве в армию. С инициативой отправить блогера на службу выступила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. В конце мая сообщалось, что Милохин решил вернуться в Москву этим летом. На своих стримах он заворачивался в российский флаг, чтобы задобрить россиян. Блогер не раз заявлял о своём желании вернуться в страну. При этом он упоминал, что постоянно на Родине жить не собирается, потому что хочет добиться мировой популярности.