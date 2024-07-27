Даня Милохин кардинально изменил имидж

Российский тиктокер и рэпер Даня Милохин перекрасил волосы в чёрный цвет. Видео с обновлённой внешностью уехавший из РФ блогер показал на своей странице в Instagram*.

Даня Милохин показал новый имидж. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / danya_milokhin

"В тебя влюбились два брата", — подписал пост Милохин.

На первых кадрах 22-летний блогер предстал в белой рубашке и с гладко уложенными волосами цвета блонд. После этого рэпер продемонстрировал обновлённый образ.

Даня Милохин. Скрин © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / danya_milokhin

Звезда российского тиктока затем позировал в чёрной толстовке с красными и серебристыми узорами. Его волосы были окрашены в чёрный цвет и немного взъерошены.