Даня Милохин кардинально изменил имидж
Блогер Даня Милохин покрасил волосы в чёрный цвет
Даня Милохин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / danya_milokhin
Российский тиктокер и рэпер Даня Милохин перекрасил волосы в чёрный цвет. Видео с обновлённой внешностью уехавший из РФ блогер показал на своей странице в Instagram*.
Даня Милохин показал новый имидж. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / danya_milokhin
"В тебя влюбились два брата", — подписал пост Милохин.
На первых кадрах 22-летний блогер предстал в белой рубашке и с гладко уложенными волосами цвета блонд. После этого рэпер продемонстрировал обновлённый образ.
Даня Милохин. Скрин © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / danya_milokhin
Звезда российского тиктока затем позировал в чёрной толстовке с красными и серебристыми узорами. Его волосы были окрашены в чёрный цвет и немного взъерошены.
А ранее Life.ru сообщал, что Даня Милохин решил вернуться в Москву этим летом. На своих стримах он заворачивается в российский флаг, чтобы задобрить россиян. До этого блогер уже не раз заявлял о своём желании вернуться в страну. При этом он упоминал, что постоянно на родине жить не собирается, потому что хочет добиться мировой популярности.
* Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской.