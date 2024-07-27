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27 июля, 00:55

Даня Милохин кардинально изменил имидж

Блогер Даня Милохин покрасил волосы в чёрный цвет

Даня Милохин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / danya_milokhin

Даня Милохин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / danya_milokhin

Российский тиктокер и рэпер Даня Милохин перекрасил волосы в чёрный цвет. Видео с обновлённой внешностью уехавший из РФ блогер показал на своей странице в Instagram*.

Даня Милохин показал новый имидж. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / danya_milokhin

"В тебя влюбились два брата", — подписал пост Милохин.

На первых кадрах 22-летний блогер предстал в белой рубашке и с гладко уложенными волосами цвета блонд. После этого рэпер продемонстрировал обновлённый образ.

Даня Милохин. Скрин © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / danya_milokhin

Даня Милохин. Скрин © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / danya_milokhin

Звезда российского тиктока затем позировал в чёрной толстовке с красными и серебристыми узорами. Его волосы были окрашены в чёрный цвет и немного взъерошены.

Дане Милохину пришла повестка в армию
Дане Милохину пришла повестка в армию

А ранее Life.ru сообщал, что Даня Милохин решил вернуться в Москву этим летом. На своих стримах он заворачивается в российский флаг, чтобы задобрить россиян. До этого блогер уже не раз заявлял о своём желании вернуться в страну. При этом он упоминал, что постоянно на родине жить не собирается, потому что хочет добиться мировой популярности.

* Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской.

Дарья Нарыкова
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