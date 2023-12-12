Мизулина пожалела о побеге Милохина и присмотрела для него "блогерские" занятия в армии

Блогер Даня Милохин мог бы снимать ролики для Российской армии, заявила глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина. На встрече со студентами в Нижнем Новгороде она отметила, что, если бы он отправился служить, у Армии России был бы "хороший контент".

"Мы действительно направили письмо в Министерство обороны, задали вопросы соответствующие... А что он испугался-то? Что страшного такого? Ну отправили бы его куда-нибудь в Мурманск послужить, если бы он годен был... И то вряд ли он оказался бы в строю — оказался бы в библиотеке или на кухне, может быть, в каком-нибудь оркестре... Чего бояться-то? Срочников же не отправляют на специальную военную операцию", — сказала Мизулина.