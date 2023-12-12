Мизулина пожалела о побеге Милохина и присмотрела для него "блогерские" занятия в армии
Мизулина: Милохин мог бы делать контент для армии, если бы пошёл служить
Екатерина Мизулина и Даня Милохин. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо / Гавриил Григоров
Блогер Даня Милохин мог бы снимать ролики для Российской армии, заявила глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина. На встрече со студентами в Нижнем Новгороде она отметила, что, если бы он отправился служить, у Армии России был бы "хороший контент".
"Мы действительно направили письмо в Министерство обороны, задали вопросы соответствующие... А что он испугался-то? Что страшного такого? Ну отправили бы его куда-нибудь в Мурманск послужить, если бы он годен был... И то вряд ли он оказался бы в строю — оказался бы в библиотеке или на кухне, может быть, в каком-нибудь оркестре... Чего бояться-то? Срочников же не отправляют на специальную военную операцию", — сказала Мизулина.
Один из студентов возразил, заявив, что "с лидером мнений можно было бы и помягче". На это Мизулина ответила, что в зону СВО его отправлять никто не собирался. Она не взялась судить, призвали ли бы Милохина в армию в случае явки в военкомат. Но Мизулина полагает, что, если бы его призвали, блогер мог бы делать для ВС хороший, позитивный контент.
Напомним, что в сентябре Даня Милохин вернулся в Россию после скандалов с гимном Украины и тюрьмой, но уже через день экстренно покинул страну. 21-летний тиктокер испугался призывов Мизулиной забрать его в армию. По мнению вице-спикера Госдумы Даванкова, случай с Милохиным мог отпугнуть от возвращения на родину тысячи россиян, среди них — айтишники, учёные и предприниматели. Он заявил, что намерен внести в Думу "закон Мизулиной", по которому ей самой грозили бы исправительные работы за "серийное доносительство".