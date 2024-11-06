Даню Милохина предупредили о наказании за третью неявку по повестке в военкомат
Дане Милохину грозит штраф в 30 тысяч за третью неявку по повестке в военкомат
Даня Милохин. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / danya_milokhin
Блогеру Дане Милохину грозит административное наказание и штраф до 30 тысяч рублей за уже третью неявку по повестке в Красногорский военкомат. Об этом сообщает Mash.
После начала специальной военной операции (СВО) Милохин сильно оскандалился: делал «жовто-блакитный» маникюр, пел гимн Украины и попал в дубайскую тюрьму. Затем блогер решил вернуться на родину, но вскоре опять покинул РФ. По месту прописки Милохину продолжают приходить повестки. Всё это время парень не появляется в военкомате и не уточняет сведений о себе.
Приёмный отец заявил, что у Дани минус 6, и он ограниченно годен к воинской службе. Но военным врачам Красногорска пока так и не удалось удостовериться в этом.
Ранее Life.ru рассказали, что приёмный отец Милохина снизил ценник на проблемный дом семьи в Анапе до 9,8 млн рублей. Он говорит, что семья уже в отчаянии, потому что средства на жизнь заканчиваются, а тиктокер-миллионник не помогает. Родные блогера съехали из своего «родового гнезда» после инцидента в сентябре — когда неизвестные пытались спалить коттедж и оставили записку с пожеланиями отправить Даню на СВО, а его «семейку — в ад». Поджигателей так и не нашли.