Даню Милохина предупредили о наказании за третью неявку по повестке в военкомат

Блогеру Дане Милохину грозит административное наказание и штраф до 30 тысяч рублей за уже третью неявку по повестке в Красногорский военкомат. Об этом сообщает Mash.

Приёмный отец заявил, что у Дани минус 6, и он ограниченно годен к воинской службе. Но военным врачам Красногорска пока так и не удалось удостовериться в этом.