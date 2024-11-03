Приёмный отец Милохина снизил цену на дом семьи в Анапе ещё на 2 миллиона рублей

Приёмный отец Дани Милохина снизил ценник на проблемный дом семьи в Анапе ещё на 2 млн рублей. Он говорит, что семья уже в отчаянии, потому что средства на жизнь заканчиваются, а тиктокер-миллионник не помогает

Как рассказал SHOT Дмитрий Тюленев, он снизил цену на дом площадью в 300 квадратов уже до максимальной отметки — 9,8 млн рублей. Хотя изначально дом выставлялся на продажу за 15 (https://t.me/shot_shot/71862). Семья Милохина съехала из своего «родового гнезда» после инцидента в сентябре — когда неизвестные пытались спалить коттедж (https://t.me/shot_shot/71631) и оставили записку с пожеланиями отправить Даню на СВО, а его «семейку — в ад». Поджигателей так и не нашли.