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21 октября, 05:40

Даня Милохин бросил на произвол судьбы свою «бомжующую» после поджога приёмную семью

Блогер Даня Милохин не помогает приёмному отцу, который бежал с семьёй из Анапы

Тиктокер Даня Милохин. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / danya_milohin

Тиктокер Даня Милохин. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / danya_milohin

Блогер Даня Милохин не помогает приёмному отцу Дмитрию Тюленеву, который «бомжует» после поджога его дома хейтерами тиктокера в Анапе. Покупателей на бывшее жильё пока найти не удаётся, семья скинула ценник уже на 3 млн, рассказал SHOT Тюленев.

  • Дом приёмной семьи Дани Милохина в Анапе. Фото © SHOT
    Дом приёмной семьи Дани Милохина в Анапе. Фото © SHOT
  • Дом приёмной семьи Дани Милохина в Анапе. Фото © SHOT
    Дом приёмной семьи Дани Милохина в Анапе. Фото © SHOT
  • Дом приёмной семьи Дани Милохина в Анапе. Фото © SHOT
    Дом приёмной семьи Дани Милохина в Анапе. Фото © SHOT

Дом приёмной семьи Дани Милохина в Анапе. Фото © SHOT

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Сейчас семья находится вдали от дома «в безопасном месте». Локацию скрывают. Но, по словам приёмного отца Дани, он «бомжует» вместе с семьёй по гостиницам и арендованному жилью. В скором времени им нужно будет «как-то выживать», так как накопления на исходе. Однако даже несмотря на это приёмный отец не просит помощи у Милохина, потому что не хочет его отвлекать. Сам Даня же сейчас занимается подготовкой к новому бою в Дубае.

С продажей того самого дома под Анапой есть проблемы: почти за месяц цену пришлось скинуть с 15 до 11,9 млн рублей из-за полного отсутствия спроса.

Сбежавшая в «безопасное место» семья Дани Милохина выставила на продажу дом в России
Сбежавшая в «безопасное место» семья Дани Милохина выставила на продажу дом в России

Напомним, коктейль Молотова прилетел во двор дома приёмного отца Дани Милохина в Анапе в Краснодарском крае в ночь с 14 на 15 сентября. Вместе с бутылкой была записка в которой предложили отправить блогера на СВО, а его «семейку — в ад». Сразу после этого Тюленев увёз родных в безопасное место.

Андрей Бражников
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