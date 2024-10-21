Даня Милохин бросил на произвол судьбы свою «бомжующую» после поджога приёмную семью

Блогер Даня Милохин не помогает приёмному отцу Дмитрию Тюленеву, который «бомжует» после поджога его дома хейтерами тиктокера в Анапе. Покупателей на бывшее жильё пока найти не удаётся, семья скинула ценник уже на 3 млн, рассказал SHOT Тюленев.







Сейчас семья находится вдали от дома «в безопасном месте». Локацию скрывают. Но, по словам приёмного отца Дани, он «бомжует» вместе с семьёй по гостиницам и арендованному жилью. В скором времени им нужно будет «как-то выживать», так как накопления на исходе. Однако даже несмотря на это приёмный отец не просит помощи у Милохина, потому что не хочет его отвлекать. Сам Даня же сейчас занимается подготовкой к новому бою в Дубае.

С продажей того самого дома под Анапой есть проблемы: почти за месяц цену пришлось скинуть с 15 до 11,9 млн рублей из-за полного отсутствия спроса.