Сбежавшая в «безопасное место» семья Дани Милохина выставила на продажу дом в России

Приёмный отец Дани Милохина выставил на продажу дом в Краснодарском крае, который попытались сжечь и бросили записку с пожеланиями отправить «семейку в ад». Приобрести его можно за 15 миллионов рублей. Сейчас семья уехала из-под Анапы в «безопасное место». Об этом пишет SHOT.

Пожар у дома Тюленевых. Видео © Telegram / SHOT

Как рассказал SHOT Дмитрий Тюленев, последние несколько дней они выбирали варианты, где могли бы продолжить жить. Предположительно, семья покинула РФ, однако свою локацию тщательно скрывает. Сейчас Тюленев с детьми обитает в гостинице, но надеется в скором времени арендовать жильё на более долгий срок. Параллельно, он выставил на продажу дом под Анапой площадью 300 "квадратов". За жильё Тюленев хочет получить 15 миллионов рублей.





Мужчина утверждает, что уезжали спонтанно, а потому не собрали каких-то накоплений, имеющихся денег хватит на месяц-два, а потом надо будет что-то придумывать. Многое будет зависеть от того, как быстро удастся продать дом. Сейчас там остались кошки и шиншиллы Тюленевых, которых было решено не брать с собой.