Сбежавшая в «безопасное место» семья Дани Милохина выставила на продажу дом в России
Приёмный отец Дани Милохина выставил на продажу дом в Анапе
Даня Милохин. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / danya_milohin
Приёмный отец Дани Милохина выставил на продажу дом в Краснодарском крае, который попытались сжечь и бросили записку с пожеланиями отправить «семейку в ад». Приобрести его можно за 15 миллионов рублей. Сейчас семья уехала из-под Анапы в «безопасное место». Об этом пишет SHOT.
Пожар у дома Тюленевых. Видео © Telegram / SHOT
Как рассказал SHOT Дмитрий Тюленев, последние несколько дней они выбирали варианты, где могли бы продолжить жить. Предположительно, семья покинула РФ, однако свою локацию тщательно скрывает. Сейчас Тюленев с детьми обитает в гостинице, но надеется в скором времени арендовать жильё на более долгий срок. Параллельно, он выставил на продажу дом под Анапой площадью 300 "квадратов". За жильё Тюленев хочет получить 15 миллионов рублей.
Мужчина утверждает, что уезжали спонтанно, а потому не собрали каких-то накоплений, имеющихся денег хватит на месяц-два, а потом надо будет что-то придумывать. Многое будет зависеть от того, как быстро удастся продать дом. Сейчас там остались кошки и шиншиллы Тюленевых, которых было решено не брать с собой.
Напомним, коктейль Молотова прилетел во двор дома приёмного отца Дани Милохина в Краснодарском крае в ночь с 14 на 15 сентября. Вместе с бутылкой была записка в которой предложили отправить блогера на СВО, а его «семейку — в ад».