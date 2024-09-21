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21 сентября, 12:48

Сбежавшая в «безопасное место» семья Дани Милохина выставила на продажу дом в России

Приёмный отец Дани Милохина выставил на продажу дом в Анапе

Даня Милохин. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / danya_milohin

Даня Милохин. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / danya_milohin

Приёмный отец Дани Милохина выставил на продажу дом в Краснодарском крае, который попытались сжечь и бросили записку с пожеланиями отправить «семейку в ад». Приобрести его можно за 15 миллионов рублей. Сейчас семья уехала из-под Анапы в «безопасное место». Об этом пишет SHOT.

Пожар у дома Тюленевых. Видео © Telegram / SHOT

Как рассказал SHOT Дмитрий Тюленев, последние несколько дней они выбирали варианты, где могли бы продолжить жить. Предположительно, семья покинула РФ, однако свою локацию тщательно скрывает. Сейчас Тюленев с детьми обитает в гостинице, но надеется в скором времени арендовать жильё на более долгий срок. Параллельно, он выставил на продажу дом под Анапой площадью 300 "квадратов". За жильё Тюленев хочет получить 15 миллионов рублей.

  • Дом Тюленевых в Анапе. Фото © Telegram / SHOT
    Дом Тюленевых в Анапе. Фото © Telegram / SHOT
  • Кухня в доме Тюленевых. Фото © Telegram / SHOT
    Кухня в доме Тюленевых. Фото © Telegram / SHOT

Дом Тюленевых в Анапе. Фото © Telegram / SHOT

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Мужчина утверждает, что уезжали спонтанно, а потому не собрали каких-то накоплений, имеющихся денег хватит на месяц-два, а потом надо будет что-то придумывать. Многое будет зависеть от того, как быстро удастся продать дом. Сейчас там остались кошки и шиншиллы Тюленевых, которых было решено не брать с собой.

Почему беглый тиктокер Даня Милохин не может помочь семье и зачем он подался в бокс
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Напомним, коктейль Молотова прилетел во двор дома приёмного отца Дани Милохина в Краснодарском крае в ночь с 14 на 15 сентября. Вместе с бутылкой была записка в которой предложили отправить блогера на СВО, а его «семейку — в ад».

Владимир Озеров
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