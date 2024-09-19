Почему беглый тиктокер Даня Милохин не может помочь семье и зачем он подался в бокс На днях неизвестные пытались поджечь дом приёмного отца известного тиктокера Дани Милохина. До этого семья отчима неоднократно получала угрозы в свой адрес. В ответ блогер лишь позвонил домой со словами поддержки. Как и на что живёт Милохин? 18 сентября, 21:23 Даня Милохин бедствует в Дубае. Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС, © Shutterstock / FOTODOM / Kirill Neiezhmakov

Пожар в доме Милохина

По данным телеграм-канала SHOT, неизвестные пытались поджечь дом отчима известного тиктокера Дани Милохина Дмитрия Тюленева. Злоумышленники бросили во двор коктейль Молотова. Блогер по телефону предложил помощь своей приёмной семье, но приезжать в Россию категорически отказался.

Известно, что на участке загорелись стройматериалы и едва не вспыхнул сам дом. Впрочем, серьёзных последствий удалось избежать — пожар быстро потушили своими силами. Позже на место приехали пожарные и оперативники.

По словам Тюленева, кроме бутылки с горючим во двор подбросили записку: «Даню Милохина на СВО, а семейку — в ад». Как уточнил приёмный отец, ранее семье уже поступали угрозы, а также требования «повлиять» на пасынка, чтобы тот вернулся в Россию.

Что произошло с Милохиным в России

Прошлогодний приезд Дани Милохина в Россию вызвал много хейта в соцсетях. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / danya_milohin

Ровно год назад живущий в Эмиратах Милохин приезжал в Россию и попал в грандиозный скандал. Рассчитывавший задержаться в Москве на несколько месяцев тиктокер стараниями гражданской общественности продержался на родине всего несколько дней.

Тогда парня едва не побили на улице, затравили в соцсетях и телеграм-каналах и в довершение написали обращение в Минобороны с требованием отправить его служить в армию. Как тогда писали СМИ, блогер испугался и сбежал обратно в Дубай.

Поводы к такой реакции он давал сам. Сначала плюнул в своих поклонников, когда сбежал с проекта «Ледниковый период», в котором участвовал в паре с фигуристкой Евгенией Медведевой. Потом с началом СВО демонстративно уехал из России и в ноябре 2022 года на стриме своего товарища — украинского блогера Артура Бабича — пел гимн Украины.

В это время в своих соцсетях Милохин публиковал много спорного контента, в котором заявлял о своём неприятии нынешнего курса России и полил грязью руководство телеканала, организовавшего его участие в «Ледниковом периоде».

Почему Милохин не приедет на помощь к родным

После неудачной поездки он дал большое интервью одному популярному ютуб-каналу, из которого можно сделать предположение, что парень искренне не понимает, почему к нему так относятся в России. Ведь он же «не от Америки приехал вас травить. Приехал снимать тиктоки, участвовать в шоу, чуваки. Жить жизнь некую».

По словам Милохина, тогда главной причиной его бегства из Москвы стал страх перед перспективами попасть в армию и, в частности, в зону боевых действий СВО. Отдать долг стране парень совершенно не готов. Несмотря на все реплики о любви к России и о том, что если бы отмотать время на год назад, то он остался бы дома, когда разговор зашёл о перспективах создания семьи, бывшая звезда российского «Тиктока» проговорился, что его дети будут учиться в английской школе, а сам он намерен и дальше жить за границей.

Почему Милохин обнищал

В последнее время Милохин зарабатывал на рекламе чипсов. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / danya_milohin

Заработанные в России деньги блогер попросту промотал и без крыши над головой не остался лишь благодаря помощи беглого рэпера Моргенштерна*, который приютил Милохина в своих съёмных дубайских хоромах и даже давал какие-то деньги на карманные расходы.

Практически всё это время тиктокер перебивался нечастыми рекламными проектами. Самый большой из них был, пожалуй, в Казахстане, где он рекламировал чипсы.

Судя по косвенным данным, шабашку Милохину мог организовать бизнесмен Александр Орлов, известный россиянам как создатель сети ресторанов «Тануки». Сейчас он строит свою бизнес-империю в Азии, её центром является Дубай.

Предприниматель известен поддержкой молодых россиян, работающих за границей. В частности, он, по его же собственным словам, пытался организовать гастроли того же Моргенштерна* в республиках Средней Азии.

В любом случае доходы Милохина за границей по сравнению с былыми временами сократились кратно — по признанию тиктокера, с десятков миллионов рублей до примерно 700 тысяч в месяц.

Чем Милохин занимается в Дубае

После того как Моргенштерна* власти Дубая выгнали из страны, Милохину ничего не оставалось делать, как искать другое жильё. Сейчас, судя по роликам, которые он выкладывает в своих соцсетях, блогер живёт в скромной однушке.

Из видеосюжетов давно исчезли шикарные суперкары, на фоне которых некогда танцевал Милохин. Их место занял всего один личный автомобиль бизнес-класса.

Забавно: когда парню нужно снять очередной ролик из машины, он крепит камеру своего телефона с помощью подручных средств — пластиковой бутылки из-под газировки и скотча. Возможно, таким образом экономит на специальных автоштативах.

Милохин сделал ставку на бокс

В последние месяцы Милохин пытается примерить новое амплуа. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / danya_milohin

В разговоре с Life.ru бывший менеджер Милохина Яна Буйнова заявила, что с тех пор, как её подопечный уехал из России, они общаются эпизодически.

— В последнее время Даня отошёл от своего привычного образа шоумена и всё больше углубляется в спорт. Ко мне это уже никакого отношения не имеет, сейчас мы просто дружим, в его планы я больше не посвящена, — заявила девушка.

Контент на самом деле заметно изменился. Милохин выкладывает большое количество роликов со своих тренировок по боксу и даже начал выступать на ринге. Недавно он провёл свой первый боксёрский поединок, в котором победил своего коллегу — блогера из Индии Аджмала Хана. Похоже, в ближайшем будущем тиктокер намерен зарабатывать на подобных боях.

Кстати, агрессивных выпадов в сторону России тоже не стало. Возможно, Милохин всё же рассчитывает однажды вернуться на родину — парень сам признавался, что давно устал от дубайской жары и плохого воздуха. Может быть, поэтому тиктокер до сих пор не ликвидировал ИП, открытое с 2020 года.

* Признан в РФ иноагентом.

Авторы Евгений Кузнецов