За что финны лишают жилья семью актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной и что ждёт других россиян, имеющих имущество в Суоми Минобороны Финляндии закончило работу над законопроектом, который запрещает россиянам покупать и продавать в стране недвижимость. До этого русских стали лишать собственности за долги по коммуналке. Кто уже пострадал от действий финских властей и кому готовиться? 3 сентября, 21:12 Актриса Лидия Федосеева-Шукшина. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fujilovers, © ТАСС / Ольга Зиновская

Как в Суоми россияне лишаются недвижимости

У актёров Лидии Федосеевой-Шукшиной, Елены Кондулайнен и Александра Пашутина квартиры в одном доме в финском курортном городе Пункахарью. Были. Артисты лишились их ещё осенью прошлого года из-за якобы банкротства управляющей компании. Как говорят эксперты, согласно финскому законодательству собственниками многоквартирных домов в Суоми являются УК, а жильцы лишь владеют их акциями, которые дают право распоряжаться квадратными метрами. То есть нет УК — нет и собственности.

В разговоре с Life.ru дочь Федосеевой-Шукшиной Ольга подтвердила, что спустя год ничего так и не поменялось — финская сторона не то что не пошла навстречу пострадавшим от внутренних проблем владельца дома, но даже никак не отреагировала на произошедшее. В итоге у семьи остались лишь воспоминания о недвижимости да красивые бумажки с печатями.

— Мама ещё не сдалась, ещё надеется, — говорит Ольга Шукшина. — Из-за закрытой границы нет возможности даже забрать личные вещи. О состоянии дома узнаём из чата жильцов — время от времени там появляются его фотографии. Их по нашей просьбе иногда делают местные.

Лидия Федосеева-Шукшина. Фото © ТАСС / Сергей Виноградов

Известно, что после банкротства УК зданием никто не занимается, оно отключено от электричества и водоснабжения и постепенно приходит в негодность.

Эксперты по финской недвижимости говорят: вернуть собственность артисты могут лишь в одном случае: если купят акции новой УК, когда (и если) она у дома появится. При этом компенсацию за утраченное жильё они получат вряд ли.

Кроме них в своё время финской недвижимостью обзаводились актёры сериала "Убойная сила" Андрей Федорцов и Сергей Кошонин. Последний в кредит приобрёл дом площадью 200 квадратов в финском городе Иматра за 200 тысяч евро. После 2014 года, когда валюта резко поднялась в цене, платить 500 евро за коммуналку и проценты по кредиту стало накладно. Из-за пары просрочек финские власти начали судебные тяжбы и в итоге дом отобрали. По словам Кошонина, он успел вложить в финскую недвижимость около четверти миллиона евро.

А осенью прошлого года финские власти арестовали дачу бывшего президента АвтоВАЗа Бориса Алёшина. Стоимость недвижимости — 2,5 миллиона евро. Известно, что российский бизнесмен приобрёл её в 2018 году. Поводом к аресту, похоже, стало внесение Алёшина в санкционный список ЕС по причине работы с компаниями военной промышленности.

Актриса Елена Кондулайнен. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Что сделало Минобороны Финляндии

В Минобороны Финляндии сообщили, что министерство завершило разработку законопроекта, который запрещает россиянам сделки с недвижимостью. Сейчас он отправлен на оценку экспертам, а на рассмотрение в парламент страны поступит уже к концу года.

Несмотря на то что слово "Россия" в документе не встречается, под действие будущего закона попадут граждане тех стран, кто "нарушает суверенитет другого государства и в то же время может представлять угрозу национальной безопасности Финляндии". А чтобы ни у кого не возникло сомнений по поводу адресата новых ограничений, министр обороны Суоми Антти Хяккянен уточнил, что "на практике это должна быть страна-сосед".

По его мнению, уже не раз озвученному в финских СМИ, покупка россиянами недвижимости в Финляндии является "частью усилий России по влиянию на страну и сказывается на безопасности государства". Якобы с территории своих финских дач русские могут вести разведывательную и даже диверсионную деятельность.

На диаграмме указаны данные по количеству сделок с недвижимостью в Финляндии с участием иностранных граждан. Красным цветом обозначены российские покупатели финской недвижимости. Данные за 2024 год представлены за период январь – апрель. Фото © Eduskunta.fi

Эти меры уже не первая ласточка в стратегии выдавливания россиян из Суоми. Например, с 8 июля этого года Минюст страны уже имеет право конфисковывать финскую недвижимость у иностранных владельцев, если они за неё не платят: ЖКХ и налоги.

Очевидно, эта законодательная инициатива заточена именно под российских собственников, так как с сентября 2022 года Финляндия закрыла границы и остановила все расчёты с Россией. Ни приехать в страну, ни оплачивать жильё дистанционно (по крайней мере, легально) граждане России больше не могут. Таким образом, можно предположить, что кампания по изъятию чужой собственности в Суоми может оказаться массовой.

Речь идёт о тысячах россиян. По данным специализированных финских ресурсов, всего с 1994 года граждане России купили в Финляндии почти 6,7 тысячи объектов недвижимости на общую сумму более 740 миллионов евро. В 2024 году, по данным Минобороны Финляндии, нашим соотечественникам всё ещё принадлежит примерно 3,5 тысячи объектов. Однако многие её уже лишились, а остальные после нововведений могут оказаться на очереди.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен. Фото © ТАСС / EPA / MAURI RATILAINEN

Россияне массово избавляются от финской недвижимости

Российские сайты по продаже недвижимости в последнее время пестрят объявлениями о продаже квартир и домов в Финляндии. Продавцы готовы проводить сделку в любой валюте, а многие из них пишут, что рассматривают варианты обмена на что-нибудь ликвидное: недвижимость в России, автомобили, яхты и т.д.

При этом цены удивляют своей демократичностью. Двушку площадью почти 50 квадратов в Иматре предлагают за 700 тысяч рублей. На 50 тысяч дороже можно купить гектар земли с простеньким деревянным домом под Хаминой — городом на берегу Финского залива. За три миллиона можно стать владельцем четырёхкомнатного дома 100 кв. м на участке 25 соток с небольшим бассейном и сауной. В качестве бонуса продавец предлагает катер и электромоторную лодку.

— Не стоит "клевать" на "щедрые" предложения, сперва нужно разобраться, почему эта недвижимость так дёшево стоит, — сообщил Life.ru продавец квартиры в Хельсинки Владислав. — В связи с последними событиями владельцы финской недвижимости пытаются спасти свои деньги, многие продают кредитное жильё и, чтобы повысить интерес к объявлению, указывают цену, которую они успели выплатить за недвижимость к моменту продажи.

Одно из щедрых предложений за скромную сумму. Фото © Avito.ru

Перспективы избавиться от финских дач, в одночасье ставших балластом, продавец оценивает сдержанно — россиян, готовых вложиться в недвижимость активно милитаризирующейся страны НАТО, которая в последние годы вводит беспрецедентные барьеры, сейчас нет. Целевая аудитория таких объявлений — граждане России, постоянно проживающие в Суоми. Их ещё не трогают, по словам Антти Хяккянена, сделки с недвижимостью, по крайней мере пока, не будут запрещать людям с паспортами России и Финляндии, а также с финским ВНЖ.

Почему сделками с недвижимостью занимается Минобороны Финляндии

В случае с Финляндией есть предположение, которое может пролить свет на резкое ухудшение ситуации с собственностью россиян в Суоми. На днях финское издание Iltalehti сообщило, что недалеко от российской границы, в финском городе Миккели, появится штаб сухопутных войск НАТО и будет развёрнута бронетанковая бригада численностью до пяти тысяч военных. Эта новость заставила ряд российских экспертов заговорить, что Финляндия начала подготовку к возможному военному противостоянию с Россией.

Если это так, то логично, что сделки с недвижимостью проходят под жёстким контролем местного Министерства обороны. Именно от военных зависит, будет одобрена купля-продажа того или иного участка земли или квартиры. Учитывая, что граждане России все эти годы предпочитали покупать финскую недвижимость на востоке страны (большинство владений находится рядом с границей), натовским военным не нужны иностранцы, которые смогут не только наблюдать обустройство войск вдоль границы, но ещё и сообщать об этом в Россию.

Финские СМИ активно следят за российскими продавцами недвижимости. По данным издания Yle, живущие в Финляндии граждане России сейчас покупают себе дачи и дома по бросовым ценам. Почти половина объектов, купленных ими в 2024 году, были проданы по цене менее 30 тыс. евро. Фото © Yle.fi

Кто "подсадил" россиян на Суоми

Моду на рождественские каникулы в заснеженных лесах страны Йоулупукки привезли российские бизнесмены. Там они скупали землю десятками гектаров, на которых быстро вырастали роскошные особняки.

Одним из первых покупателей финской недвижимости стал Геннадий Тимченко, получивший местное гражданство в 1999 году. Следом в приграничной Иматре местный символ города — построенный ещё до революции особняк Ранталинна, памятник европейского модерна — приобрёл петербургский бизнесмен Рамис Дебердеев.

На островах архипелага около города Турку бизнесмен Павел Мельников организовал большой туристический бизнес. Там у него в собственности было почти 50 гектаров земли и минимум 17 объектов недвижимости.

Рифат Шайхутдинов. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Среди землевладельцев есть и депутаты Думы. В своей декларации за 2020 год депутат от партии ЛДПР Рифат Шайхутдинов указал, что является владельцем половины хутора в Финляндии — имение Пентилкума названо в честь воображаемого места действия романа финского писателя Вяйнё Линны "Здесь, под Полярной звездой". На территории площадью 6,8 тысячи квадратных метров, отстроенной по образцу середины прошлого века, располагаются мотель и ресторан.

Следом за ними в Суоми потянулись россияне из артистической среды и шоу-бизнеса — покупателей притягивали красоты природы, чистый воздух и относительно недорогая недвижимость.

Авторы Евгений Кузнецов