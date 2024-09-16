Коктейль Молотова с адскими пожеланиями прилетел в дом приёмного отца Дани Милохина

Дом приёмного отца блогера Дани Милохина попытались сжечь в Краснодарском крае. Вместе с «коктейлем Молотова» во двор кинули записку, в которой блогера предложили отправить на СВО, а «семейку — в ад». Об этом пишет SHOT.

Как рассказал Дмитрий Тюленев, инцидент произошёл в ночь с 14 на 15 сентября. Мужчина вернулся домой в районе четырёх часов и услышал мощный хлопок. Тюленев выбежал во двор, где увидел горящие стройматериалы. Пожарные оперативно приехали на место и сумели ликвидировать возгорание. Наутро Тюленев нашёл во дворе записку, в которой предлагалось отправить его семью «в ад», а сына — на СВО.

Отец блогера заявил SHOT, что теперь его дети не ходят в школу, а семья не может спать по ночам. В ближайшее время они планируют продать дом в Анапе и перебраться жить в другой город — предварительно, в Москву. Он также рассказал, что когда-то в этом доме была временная регистрация у Дани Милохина, однако теперь он в нём не прописан.