Коктейль Молотова с адскими пожеланиями прилетел в дом приёмного отца Дани Милохина
В Краснодарском крае попытались сжечь дом приёмного отца Дани Милохина
Приёмный отец Дани Милохина Дмитрий Тюленев. Обложка © VK / Дмитрий Тюленев
Дом приёмного отца блогера Дани Милохина попытались сжечь в Краснодарском крае. Вместе с «коктейлем Молотова» во двор кинули записку, в которой блогера предложили отправить на СВО, а «семейку — в ад». Об этом пишет SHOT.
Пожар в доме приёмного отца Дани Милохина в Краснодарском крае. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ dmitry_t79
Как рассказал Дмитрий Тюленев, инцидент произошёл в ночь с 14 на 15 сентября. Мужчина вернулся домой в районе четырёх часов и услышал мощный хлопок. Тюленев выбежал во двор, где увидел горящие стройматериалы. Пожарные оперативно приехали на место и сумели ликвидировать возгорание. Наутро Тюленев нашёл во дворе записку, в которой предлагалось отправить его семью «в ад», а сына — на СВО.
Отец блогера заявил SHOT, что теперь его дети не ходят в школу, а семья не может спать по ночам. В ближайшее время они планируют продать дом в Анапе и перебраться жить в другой город — предварительно, в Москву. Он также рассказал, что когда-то в этом доме была временная регистрация у Дани Милохина, однако теперь он в нём не прописан.
Приёмный отец Дани Милохина рассказал о пожаре в его доме. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ dmitry_t79
Напомним, в сентябре 2023 года Милохин покинул РФ на фоне слухов о призыве в армию. С инициативой отправить блогера на службу выступила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. В конце мая сообщалось, что Милохин решил вернуться в Москву этим летом. На своих стримах он заворачивался в российский флаг, чтобы задобрить россиян. Блогер не раз заявлял о своём желании вернуться в страну. При этом он упоминал, что постоянно на Родине жить не собирается, потому что хочет добиться мировой популярности.