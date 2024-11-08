Блогер-транссексуал Петров получил повестку в военкомат, но у него другие планы
Андрей Петров. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/andrewpetrov1
Блогер-транссексуал Андрей Петров, который сейчас стал называть себя Миланой, получил повестку из военкомата. Однако, чтобы заполучить такого редкого новобранца, придётся убедить его покинуть Аргентину, где на данный момент проживает любитель женской косметики. Об этом сообщает Mash.
Уроженец калужской деревни Бордуково в сентябре отметил свой 28-й день рождения. Справок о патологиях у него нет, поэтому Петров теперь обязан явиться в военкомат, получить сапоги и отправиться в армию. Впрочем, он вряд ли это сделает, поскольку в России уже давно не живёт. Блогер объездил несколько локаций в поиске места под солнцем, а сейчас обосновался в Аргентине. Там он планирует сделать операцию по смене пола и стать поп-дивой. Да, Милана Петрова* теперь ещё и запела.
Проблемы с военкоматом имеет ещё один уехавший российский блогер Даня Милохин, которому грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, поскольку он уже трижды не явился в военкомат по повестке. Друзья тиктокера говорят, что он скучает по России, но не может вернуться, так как ему придётся сразу иметь дело с призывом в армию.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.