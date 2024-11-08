Блогер-транссексуал Петров получил повестку в военкомат, но у него другие планы

Блогер-транссексуал Андрей Петров, который сейчас стал называть себя Миланой, получил повестку из военкомата. Однако, чтобы заполучить такого редкого новобранца, придётся убедить его покинуть Аргентину, где на данный момент проживает любитель женской косметики. Об этом сообщает Mash .

Уроженец калужской деревни Бордуково в сентябре отметил свой 28-й день рождения. Справок о патологиях у него нет, поэтому Петров теперь обязан явиться в военкомат, получить сапоги и отправиться в армию. Впрочем, он вряд ли это сделает, поскольку в России уже давно не живёт. Блогер объездил несколько локаций в поиске места под солнцем, а сейчас обосновался в Аргентине. Там он планирует сделать операцию по смене пола и стать поп-дивой. Да, Милана Петрова* теперь ещё и запела.