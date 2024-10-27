11 человек лишили гражданства РФ за неявку в военкомат в Петербурге

В Санкт-Петербурге одиннадцать иностранцев лишились российских паспортов, потому что не встали на воинский учёт, как того требует ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Об этом сообщается в телеграм-канале МВД по региону.

«Управление по вопросам миграции ГУ МВД России во взаимодействии с Военными комиссариатами Санкт-Петербурга и Ленобласти выявили 11 приезжих, которые, получив гражданство РФ, проигнорировали свою обязанность по постановке на первоначальный воинский учёт в течение двух недель», — указано в тексте.

Среди нарушителей оказались не только приезжие из стран ближнего зарубежья, но и из других государств. Теперь указанным гражданам придётся определиться со своим правовым статусом на территории нашей страны или уехать за рубеж.