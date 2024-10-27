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Регион
27 октября, 10:12

11 человек лишили гражданства РФ за неявку в военкомат в Петербурге

В Петербурге лишены гражданства РФ 11 приезжих, не вставшие на воинский учёт

В Санкт-Петербурге одиннадцать иностранцев лишились российских паспортов, потому что не встали на воинский учёт, как того требует ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Об этом сообщается в телеграм-канале МВД по региону.

«Управление по вопросам миграции ГУ МВД России во взаимодействии с Военными комиссариатами Санкт-Петербурга и Ленобласти выявили 11 приезжих, которые, получив гражданство РФ, проигнорировали свою обязанность по постановке на первоначальный воинский учёт в течение двух недель», — указано в тексте.

Среди нарушителей оказались не только приезжие из стран ближнего зарубежья, но и из других государств. Теперь указанным гражданам придётся определиться со своим правовым статусом на территории нашей страны или уехать за рубеж.

В Москве двух не вставших на воинский учёт мужчин лишили гражданства
В Москве двух не вставших на воинский учёт мужчин лишили гражданства

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае трое мигрантов из Таджикистана оказались лишены приобретённого гражданства РФ, теперь им придётся покинуть страну. Причина всё та же — они не встали на воинский учёт, как того требует закон.

Обложка ©

Freepik / ededchechine

Татьяна Миссуми
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