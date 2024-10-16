В Москве двух не вставших на воинский учёт мужчин лишили гражданства
МВД РФ: Двое не вставших на воинский учёт мужчин лишены российского гражданства
В Москве двух не вставших на воинский учёт мужчин лишили приобретённого гражданства. Об этом в телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Волк напомнила, что в соответствии с российским законодательством каждый мужчина с приобретённым гражданством должен встать на воинский учёт в течение двух недель. Нарушителям грозит наказание.
«Так, мои коллеги из Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по городу Москве приняли решение о прекращении гражданства двоих мужчин за неисполнение обязанности по постановке на воинский учёт», — рассказала представитель ведомства.
У нарушителей закона были изъяты российские паспорта, теперь они обязаны покинуть страну. Вместе с этим она добавила, что работа по выявлению граждан, не вставших на воинский учёт, будет продолжена.
Напомним, закон, регламентирующий процедуру лишения иностранцев приобретённого гражданства РФ в случае уклонения от постановки на воинский учёт, был принят в августе этого года. В соответствии с ним, все мужчины призывного возраста с российскими паспортами обязаны посетить военный комиссариат для первоначальной постановки на воинский учёт. Игнорирование этого требования отныне служит основанием для прекращения гражданства, если оно было приобретено.
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