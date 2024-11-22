Туалетное ограничение в школе возмутило пользователей Сети
Детям можно выходить в туалет во время уроков только четыре раза за четверть. Обложка © reddit.com / mildlyinfuriating
Пользовательница соцсети «Reddit» поделилась историей о неожиданном школьном правиле, вызвавшем волну возмущения в комментариях. Ограничение, введенное в школе её сына, позволяет детям выходить в туалет во время уроков только четыре раза за четверть.
Женщина опубликовала фотографию пропусков для похода в туалет с правилами поведения, которые должны подписываться учителем. Она отметила, что перемены в школе длятся всего три минуты, а при утере пропусков детям может быть отказано в посещении туалета. Более того, согласно её словам, если ребенок не использует пропуски, ему могут прибавить баллы к итоговому тесту в конце четверти: «Если они потеряют листок с пропусками, им больше не разрешат ходить в туалет. Также, кажется, если они сохранят этот лист, то в конце четверти им могут прибавить баллы к итоговому тесту. Что за ерунда?» — написала она.
Комментаторы выразили своё недовольство и обозначили подобное ограничение незаконным. Один пользователь сообщил, что ему пришлось угрожать школе судом, чтобы отменить похожее правило в другой образовательной организации. Другие призывали игнорировать это требование и защищать права ребенка. «Обмен неиспользованных пропусков на поощрения? Это ненормально!», «Поход в туалет — базовое право каждого человека», «Позволяйте своему ребенку ходить в туалет, когда ему нужно, и поддерживайте его», — писали пользователи.
Напоминаем, что недавно в китайской провинции Хунань авто влетело в детей возле школы, есть пострадавшие. Инцидент случился утром по местному времени 19 ноября у школы в районе Динчэн города Чандэ.