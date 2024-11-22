Туалетное ограничение в школе возмутило пользователей Сети

Женщина опубликовала фотографию пропусков для похода в туалет с правилами поведения, которые должны подписываться учителем. Она отметила, что перемены в школе длятся всего три минуты, а при утере пропусков детям может быть отказано в посещении туалета. Более того, согласно её словам, если ребенок не использует пропуски, ему могут прибавить баллы к итоговому тесту в конце четверти: «Если они потеряют листок с пропусками, им больше не разрешат ходить в туалет. Также, кажется, если они сохранят этот лист, то в конце четверти им могут прибавить баллы к итоговому тесту. Что за ерунда?» — написала она.