В школе Канска произошла вспышка кишечной инфекции, отравились минимум 25 детей

В одной из средних общеобразовательных школ Канска произошла вспышка кишечной инфекции — в больницу обратились более 25 учеников. Возбуждено уголовное дело, сообщает ГСУ СК РФ по региону.

В пищеблоке и столовой провели осмотр. Видео © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

«Следственным отделом по Канскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по факту распространения инфекционного заболевания в одной из школ города Канска по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», — говорится в публикации.

По предварительной информации следствия, в больницу с симптомами кишечной инфекции обратились как минимум 25 учеников одной из городских школ. Большую часть из них госпитализировали, остальных отпустили лечиться амбулаторно. Диагноз: острая кишечная инфекция неясной этиологии. Все дети днём ранее ели в школьной столовой.