Внедорожник на полном ходу протаранил детей у школы в Китае, вход усеян пострадавшими

В провинции Хунань в центральной части Китая внедорожник протаранил толпу детей около школы. Машина влетела в людей перед входом в начальное учебное учреждение «Юнъань». Пострадали множество школьников, сообщает Центральное телевидение Китая.

Последствия наезда автомобиля на пешеходов в Китае. Видео © Х / xinwendiaocha

Инцидент случился утром по местному времени 19 ноября у школы в районе Динчэн города Чандэ. Родители учеников и сотрудники охраны учреждения смогли самостоятельно задержать водителя белого внедорожника. Мотивы его действий неизвестны.

Несколько человек отправили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи. На данный момент нет данных о точном количестве пострадавших и погибших.