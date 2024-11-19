Внедорожник на полном ходу протаранил детей у школы в Китае, вход усеян пострадавшими
В китайской провинции Хунань авто влетело в детей возле школы, есть пострадавшие
В провинции Хунань в центральной части Китая внедорожник протаранил толпу детей около школы. Машина влетела в людей перед входом в начальное учебное учреждение «Юнъань». Пострадали множество школьников, сообщает Центральное телевидение Китая.
Последствия наезда автомобиля на пешеходов в Китае. Видео © Х / xinwendiaocha
Инцидент случился утром по местному времени 19 ноября у школы в районе Динчэн города Чандэ. Родители учеников и сотрудники охраны учреждения смогли самостоятельно задержать водителя белого внедорожника. Мотивы его действий неизвестны.
Несколько человек отправили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи. На данный момент нет данных о точном количестве пострадавших и погибших.
Подобный массовый наезд на толпу происходит в Китае уже второй раз за месяц. До этого машина влетела в людей в Чжухае. В результате столкновения пострадали минимум 20 человек. 62-летний водитель попытался скрыться с места массового ДТП, но его авто заблокировали полицейские и задержали. Мотивы злоумышленника устанавливаются.
Х / xinwendiaocha