В Китае неизвестный протаранил толпу на машине, минимум 20 человек пострадали

Водитель попытался скрыться с места преступления, но его машину заблокировали полицейские и задержали. Мотивы 62-летнего злоумышленника сейчас устанавливаются. Предполагается, что это было преднамеренное действие, возможно, теракт. По сообщениям очевидцев в соцсетях, пострадавшими в основном были люди среднего и пожилого возраста — точное их число пока неизвестно. При этом многие были одеты в одинаковую одежду.