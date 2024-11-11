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11 ноября, 15:28

В Китае неизвестный протаранил толпу на машине, минимум 20 человек пострадали

Машина влетела в людей в китайском Чжухае, где сегодня презентовали новый российский истребитель Су-57 на выставке Airshow China 2024. Минимум 20 человек пострадали, сообщает газета «Синдао жибао».

Последствия наезда автомобиля на пешеходов в Китае. Видео © X / DSWANG95781161 / lawyerben_PRC

Водитель попытался скрыться с места преступления, но его машину заблокировали полицейские и задержали. Мотивы 62-летнего злоумышленника сейчас устанавливаются. Предполагается, что это было преднамеренное действие, возможно, теракт. По сообщениям очевидцев в соцсетях, пострадавшими в основном были люди среднего и пожилого возраста — точное их число пока неизвестно. При этом многие были одеты в одинаковую одежду.

Ранее Life.ru сообщал, что от рук неадеквата с ножом в Шанхае погибло три человека, ещё 15 пострадали. Предварительно, причиной агрессивных действий нападавшего стали его финансовые трудности.


В Пекине неизвестный напал с ножом на прохожих, среди пострадавших есть дети
В Пекине неизвестный напал с ножом на прохожих, среди пострадавших есть дети
Обложка ©

X / DSWANG95781161

Наталья Демьянова
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