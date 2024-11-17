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17 ноября, 17:31

Водитель протаранил людей у КПП «Вайлдберриз» в Подмосковье

В Электростали авто влетело в людей возле КПП Wildberries, 3 человека пострадали

Водитель на полной скорости врезался в людей возле КПП «Вайлдберриз» в подмосковной Электростали. По данным SHOT, пострадали три человека.

В Электростали авто влетело в людей возле КПП Wildberries. Видео © SHOT

Всё произошло сегодня ночью около 00:44 у въезда на территорию складского комплекса компании. Возле одного из КПП стояли рабочие, когда в них влетела белая легковушка с неизвестным мужчиной за рулём. Предварительно, три человека получили серьёзные травмы. Как рассказали телеграм-каналу в пресс-службе WB, пострадавшие были незамедлительно доставлены в больницу, а компания находится на связи с их семьями, следит за их состоянием.

Информация о личности водителя и его состоянии уточняется.

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Life.ru

Никита Никонов
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