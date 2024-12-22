Радующуюся победе боксёра Усика Боню просят проверить на спонсирование ВСУ

Блогершу Викторию Боню требуют проверить на спонсирование ВСУ. Россияне готовят на неё обращения в прокуратуру после того, как она поддержала украинского боксёра Александра Усика во время боя с британцем Тайсоном Фьюри в Саудовской Аравии, пишет SHOT.

Светлана Лобода и Виктория Боня, которая прокомментировала победу украинского боксёра Александра Усика. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / victoriabonya

Вчера Виктория Боня прибыла в Эр-Рияд, где она сделала несколько фотографий с поясом и поздравила Александра Усика. В этом же месте находилась и украинская певица Светлана Лобода. После этого социальные сети блогерши наполнились бурными обсуждениями. Украинские пользователи выражают радость от её поддержки, в то время как россияне высказывают недовольство и обвиняют её в лицемерии. Викторию критикуют за то, что она поддерживает спортсмена, который не раз делал резкие заявления в адрес России и открыто заявлял о своей неприязни к ней, а на взвешивание вышел с флагом запрещённого батальона «Азов»*.

«Вы поехали косвенно отдать свои деньги этому человеку, который потом отправит их на убийство наших парней», — пишут россияне.

Некоторые из россиян заявили, что уже готовят обращение с жалобой на Боню в прокуратуру: «Надеюсь, что ей займется и налоговая, и ФСБ проверит. Меня удивляют люди, которые её поклонниками являются…».

Примечательно, что не так давно Виктория Боня, напротив, делала патриотические жесты. Так, например, в конце сентября блогерша развернула флаг России на восьмитысячнике в Гималаях. Она смогла покорить гору Манаслу.