«Штурмуем этот мир!»: Боня развернула флаг России на восьмитысячнике в Гималаях Боня с российским флагом поднялась на гору Манаслу высотой 8163 метра 26 сентября, 10:55 Виктория Боня. Обложка © Telegram / Виктория Боня

Телеведущая и блогер Виктория Боня смогла покорить гору Манаслу в Гималаях высотой 8163 метра. Это её первый подъём на восьмитысячник, к которому она готовилась на протяжении нескольких месяцев во время ежедневных тренировок. Своим достижением телезвезда похвасталась в соцсети.

Виктория Боня покорила гору. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / victoriabonya

Боня сняла видео прямо на вершине горы. Она искренне расплакалась и призналась, что подъём в гору не был лёгким и многие участники на полпути отказались от восхождения. Телеведущая развернула на Манаслу российский флаг и добавила, что посвящает «свою маленькую победу» всем женщинам, которые сегодня «штурмуют этот мир», ни в чём не уступая мужчинам.

«Мы есть мягкая сила — сила любви. Мы считаемся слабым полом, но я думаю, что в нас так много силы. В моём только лагере было 19 человек, все девочки зашли на гору. А мужчины многие не смогли, физически им стало плохо, морально кто-то не смог. Девчонки сегодня штурмуют этот мир», — поделилась теледива.

Ранее Боня показала видео, на котором примеряет купальники и рассказывает, что собирается осенью покорить гору высотой в 8 тысяч метров, после чего намерена отдохнуть на Мальдивах. Во время примерки возник казус, один из купальников оказался вовсе не её, а дочери Анджелины. Пользователи по достоинству оценили подтянутые красивые формы 44-летней телезвезды.

Авторы Татьяна Миссуми