Боня примерила бикини 12-летней дочери

Телеведущая и блогер Виктория Боня показала видео, на котором примеряет одежду своей 12-летней дочери Анджелины Смерфит. Правда.ю это вовсе не платье или юбка, а купальник. Боня активно выбирает наряды на Мальдивы. Обзором блогерша поделилась в своём Telegram.

44-летняя бизнес-вумен примерила 5 различных купальников: закрытых и более откровенных. Оказалось, что последний наряд принадлежит дочери.

Виктория Боня примеряет купальники в будущую поездку на Мальдивы. Видео © Telegram / «Виктория Боня»

«Вот ещё один купальник, но у меня почему-то есть подозрения, что это Анджелины купальник. Я не могу понять», — сказала Боня.

По словам Виктории, она часто путает одежду, потому что домработницы могут их убрать не так или не туда. В итоге дочь подтвердила, что купальник действительно её и отказалась дарить его звёздной маме.