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8 сентября, 18:57

Боня примерила бикини 12-летней дочери

Боня собирала чемодан на Мальдивы и примерила купальник 12-летней дочери

Виктория Боня примерила купальник дочери. ОбложкаО © Telegram / «Виктория Боня»

Виктория Боня примерила купальник дочери. ОбложкаО © Telegram / «Виктория Боня»

Телеведущая и блогер Виктория Боня показала видео, на котором примеряет одежду своей 12-летней дочери Анджелины Смерфит. Правда.ю это вовсе не платье или юбка, а купальник. Боня активно выбирает наряды на Мальдивы. Обзором блогерша поделилась в своём Telegram.

44-летняя бизнес-вумен примерила 5 различных купальников: закрытых и более откровенных. Оказалось, что последний наряд принадлежит дочери.

Виктория Боня примеряет купальники в будущую поездку на Мальдивы. Видео © Telegram / «Виктория Боня»

Виктория Боня примеряет купальники в будущую поездку на Мальдивы. Видео © Telegram / «Виктория Боня»

«Вот ещё один купальник, но у меня почему-то есть подозрения, что это Анджелины купальник. Я не могу понять», — сказала Боня.

По словам Виктории, она часто путает одежду, потому что домработницы могут их убрать не так или не туда. В итоге дочь подтвердила, что купальник действительно её и отказалась дарить его звёздной маме.

Мать Виктории Бони перестала двигать шеей после пластики, сделанной в ОАЭ
Мать Виктории Бони перестала двигать шеей после пластики, сделанной в ОАЭ

Ранее Виктория Боня не раз получала хейт в свою сторону из-за дряблой кожи. На видео артистка показывает своё подтянутое и красивое тело. По поводу нападок уже успела высказаться врач дерматовенеролог-косметолог Ксения Абрамова. Она отметила, что все проблемы Виктории в её шее, которая смотрится дрябло, по сравнению с лицом.

Наталья Афонина
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