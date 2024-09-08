Боня примерила бикини 12-летней дочери
Боня собирала чемодан на Мальдивы и примерила купальник 12-летней дочери
Виктория Боня примерила купальник дочери. ОбложкаО © Telegram / «Виктория Боня»
Телеведущая и блогер Виктория Боня показала видео, на котором примеряет одежду своей 12-летней дочери Анджелины Смерфит. Правда.ю это вовсе не платье или юбка, а купальник. Боня активно выбирает наряды на Мальдивы. Обзором блогерша поделилась в своём Telegram.
44-летняя бизнес-вумен примерила 5 различных купальников: закрытых и более откровенных. Оказалось, что последний наряд принадлежит дочери.
Виктория Боня примеряет купальники в будущую поездку на Мальдивы. Видео © Telegram / «Виктория Боня»
«Вот ещё один купальник, но у меня почему-то есть подозрения, что это Анджелины купальник. Я не могу понять», — сказала Боня.
По словам Виктории, она часто путает одежду, потому что домработницы могут их убрать не так или не туда. В итоге дочь подтвердила, что купальник действительно её и отказалась дарить его звёздной маме.
Ранее Виктория Боня не раз получала хейт в свою сторону из-за дряблой кожи. На видео артистка показывает своё подтянутое и красивое тело. По поводу нападок уже успела высказаться врач дерматовенеролог-косметолог Ксения Абрамова. Она отметила, что все проблемы Виктории в её шее, которая смотрится дрябло, по сравнению с лицом.