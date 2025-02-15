Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius планируют вернуться в Россию

Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius и другие компании собираются вернуться в Россию. Об этом пишет Mash.

Наши коллеги со ссылкой на несколько источников сообщают об активной подготовке компаний к возвращению на российский рынок — их представители отслеживают ситуацию на рынке, изучают документы и архивы. По информации Mash, это первые признаки того, что покинувшие Россию бренды собираются вернуться, как только политическая ситуация станет благоприятной, и сделать могут это оперативно, закончив все приготовления заранее.

Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин рассказал телеграм-каналу, что если компании вернутся, то смогут занять прежние ниши. Сейчас это бизнес-пространство частично занято их аналогами, либо и вовсе пустует.

Испанская компания Inditex покинула РФ в марте 2022 года. Ей принадлежат Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius, Uterqüe. Полностью заменить эти бренды в России к настоящему моменту не получилось. У попытавшихся нет спроса, низкая выручка, а сотрудники массово увольняются.