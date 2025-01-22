Японский автогигант хочет вернуться в Россию

Официальное представительство японского бренда Suzuki в России приветствует идею вернуть свои автомобили на российский авторынок. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе «Сузуки Мотор Рус».

«Всё будет зависеть от внешнеэкономических и внешнеполитических факторов. Делать прогнозы сложно, но мы, как и многие, ждём. Можно сказать одно: все процессы отлажены, и когда придёт время, мы не заставим себя ждать», — пообещали представители Suzuki.

Кроме того, в компании дали понять, что теперь особенное внимание у них будет уделяться гарантийному обслуживанию машин. Так, клиентам Suzuki предложены «программы поддержки и помощи на дорогах, а также сервисные акции и кампании».