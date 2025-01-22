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22 января, 14:44

Японский автогигант хочет вернуться в Россию

Suzuki не исключила, что в скором времени их автомобили вернутся на рынок РФ

Официальное представительство японского бренда Suzuki в России приветствует идею вернуть свои автомобили на российский авторынок. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе «Сузуки Мотор Рус».

«Всё будет зависеть от внешнеэкономических и внешнеполитических факторов. Делать прогнозы сложно, но мы, как и многие, ждём. Можно сказать одно: все процессы отлажены, и когда придёт время, мы не заставим себя ждать», — пообещали представители Suzuki.

Кроме того, в компании дали понять, что теперь особенное внимание у них будет уделяться гарантийному обслуживанию машин. Так, клиентам Suzuki предложены «программы поддержки и помощи на дорогах, а также сервисные акции и кампании».

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В нынешних реалиях Suzuki на российском рынке пришлось бы соперничать с китайскими авто, однако гораздо более грозно смотрится Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), который вскоре может возобновить производство легендарных «Запорожцев».

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Shutterstock / FOTODOM / yakub88

Владимир Озеров
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