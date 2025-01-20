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20 января, 08:01

В Запорожской области призвали возобновить производство легендарных автомобилей

Власти Запорожской области хотят возобновить производство авто марки «Запорожец»

Авто марки «Запорожец». Обложка © ТАСС / Алексей Филиппов

Авто марки «Запорожец». Обложка © ТАСС / Алексей Филиппов

В городе Запорожье, где находится Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), необходимо возобновить производство современных машин «Запорожец». Такое заявление сделал председатель Законодательного собрания региона Виктор Емельяненко.

«Мелитополь — это город металлургов, элита была, руки золотые. Город производил двигатели для автомобилей, был моторный завод. А закрыли, потому что невыгодно. Начали завозить импорт. Завод «АвтоЗАЗ» в Запорожье стоит», — приводит ТАСС слова Емельяненко.

Председатель заксобрания региона добавил, что на этом заводе функционирует новейший конвейер. Он позволяет собирать и легковушки, и микроавтобусы. По его словам, необходимо вновь производить «Запорожцы» под прежним или новым названием.

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А ранее Life.ru писал, что российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» нацелен на значительное увеличение объёмов производства в ближайшие годы. К 2030 году концерн планирует достичь выпуска до 700 тысяч машин в год.

Дарья Нарыкова
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