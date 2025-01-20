В Запорожской области призвали возобновить производство легендарных автомобилей

В городе Запорожье, где находится Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), необходимо возобновить производство современных машин «Запорожец». Такое заявление сделал председатель Законодательного собрания региона Виктор Емельяненко.

«Мелитополь — это город металлургов, элита была, руки золотые. Город производил двигатели для автомобилей, был моторный завод. А закрыли, потому что невыгодно. Начали завозить импорт. Завод «АвтоЗАЗ» в Запорожье стоит», — приводит ТАСС слова Емельяненко.

Председатель заксобрания региона добавил, что на этом заводе функционирует новейший конвейер. Он позволяет собирать и легковушки, и микроавтобусы. По его словам, необходимо вновь производить «Запорожцы» под прежним или новым названием.