Россиянин сделал премиум-"Запорожец", потратив на это пять лет и два миллиона рублей

В Екатеринбурге местный житель выставил на продажу отремонтированный "Запорожец" за два миллиона рублей. Владелец автомобиля рассказал, как занялся обновлением машины и почему решил её в итоге продать.

"Запорожец" до ремонта. Фото © Telegram / E1.RU | Новости Екатеринбурга

"Когда я был ребёнком, отец говорил, что хочет подарить мне "Запорожец", эта машина была моей мечтой лет с девяти. Я стал взрослым и решил реализовать детскую мечту. Купил в 2018 году красный "Запорожец" за 60 тысяч рублей, пару раз в нём прокатился и понял, что далеко не уедешь", — подчеркнул владелец машины в беседе с порталом "E1.ru".

На ремонт у мужчины ушло больше пяти лет. Владелец транспортного средства добавил, что вложил в восстановление более двух миллионов рублей. По его словам, в машине поменялись двигатель, подвеска, салон, потолок и торпеда. Вместо заднего сиденья — колонки.

Хозяин "Запорожца" подчеркнул, что на таких машинах часто выезжают на выставки и мероприятия, однако у него нет ни времени, ни возможности. Екатеринбуржец признался, что катался на авто только 9 Мая — тогда транспортное средство собрало больше взглядов, чем любой "гелик".

Владелец машины хотел подарить машину сыну, но у него родилась девочка, поэтому он и решил продать "Запорожец". Объявление о продаже появилось 3 марта, но пока ни один автомобилист не забрал обновлённого "Запорожца".