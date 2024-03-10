Россиянин сделал премиум-"Запорожец", потратив на это пять лет и два миллиона рублей
В Екатеринбурге продают отремонтированный "Запорожец" за два миллиона рублей
Обновлённый "Запорожец". Обложка © Telegram / E1.RU | Новости Екатеринбурга
В Екатеринбурге местный житель выставил на продажу отремонтированный "Запорожец" за два миллиона рублей. Владелец автомобиля рассказал, как занялся обновлением машины и почему решил её в итоге продать.
"Запорожец" до ремонта. Фото © Telegram / E1.RU | Новости Екатеринбурга
"Когда я был ребёнком, отец говорил, что хочет подарить мне "Запорожец", эта машина была моей мечтой лет с девяти. Я стал взрослым и решил реализовать детскую мечту. Купил в 2018 году красный "Запорожец" за 60 тысяч рублей, пару раз в нём прокатился и понял, что далеко не уедешь", — подчеркнул владелец машины в беседе с порталом "E1.ru".
На ремонт у мужчины ушло больше пяти лет. Владелец транспортного средства добавил, что вложил в восстановление более двух миллионов рублей. По его словам, в машине поменялись двигатель, подвеска, салон, потолок и торпеда. Вместо заднего сиденья — колонки.
Хозяин "Запорожца" подчеркнул, что на таких машинах часто выезжают на выставки и мероприятия, однако у него нет ни времени, ни возможности. Екатеринбуржец признался, что катался на авто только 9 Мая — тогда транспортное средство собрало больше взглядов, чем любой "гелик".
Владелец машины хотел подарить машину сыну, но у него родилась девочка, поэтому он и решил продать "Запорожец". Объявление о продаже появилось 3 марта, но пока ни один автомобилист не забрал обновлённого "Запорожца".
А ранее Life.ru писал, что продажи новых машин в РФ в феврале выросли на 85%. Lada, Geely, Haval, Chery и Changan вошли в топ-5 покупаемых россиянами автомобилей. Кроме того, увеличились цены и на запчасти, средняя стоимость по страховой корзине повысилась на 7,2% по сравнению с январём.