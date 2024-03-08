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8 марта, 12:43

Названы самые продаваемые автомобили в России

"Автостат": Продажи новых машин в России в феврале выросли на 85%

Продажи новых легковых автомобилей в России в феврале 2024 года выросли на 85,1% по сравнению с тем же периодом в 2023-м. Как сообщает "Автостат", за месяц реализовано 104 тысячи авто. В топ-5 покупаемых россиянами машин — Lada, Geely, Haval, Chery и Changan.

Вместе с тем выросли цены на запчасти, средняя стоимость по страховой корзине повысилась на 7,2% по сравнению с январём. Переднее крыло подорожало до 15,7 тысячи рублей (62,7%), задние фонари — до 15,5 (53%), колёсные диски на — 9,5%, задние левые двери — на 14,1%, а подушки безопасности — на 37,2%.

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Ранее Life.ru писал, что продажи машин Lada Vesta с автоматической коробкой передач начнутся 11 марта. Интеграция нового силового агрегата затронула все системы авто, но без существенного влияния на платформу.

Обложка ©

Unsplash / Julian Hochgesang

Никита Осипов
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