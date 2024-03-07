Продажи Lada Vesta на "автомате" начнутся 11 марта
АвтоВАЗ сообщил о старте продаж Lada Vesta с автоматической трансмиссией
Салон обновлённой Lada Vesta. Обложка © LADA
Продажи автомобилей Lada Vesta с автоматической коробкой передач стартуют 11 марта, сообщили в АвтоВАЗе. В компании отметили, что сейчас ведутся их отгрузки дилерам, а также добавили, что интеграция нового силового агрегата затронула все системы машины, однако без существенного влияния на платформу.
"АвтоВАЗ объявляет о старте отгрузок дилерам автомобилей Lada Vesta, оснащённых обновлённым двигателем 1.8 EVO и автоматической трансмиссией (CVT). <...> Продажи Lada Vesta с автоматической трансмиссией начнутся 11 марта", — подчеркнули в АвтоВАЗе.
Новый силовой агрегат устанавливается на все модели семейства. При этом рекомендованная розничная цена начинается от 1 588 900 рублей (седан в комплектации Comfort). Президент компании Максим Соколов отметил, что на российском рынке это самая доступная машина с автоматической коробкой передач. Он также добавил, что автоматическая трансмиссия — это одна из востребованных опций, которую ждали российские водители.
А ранее Life.ru сообщал, что АвтоВАЗ выпустил тестовую партию новых Lada Iskra на предприятии в Тольятти. Помимо того, в Ижевске начали работать над производством опытной партии Lada Largus. Компания планирует выпустить порядка 80 моделей до мая 2024 года.