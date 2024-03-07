Продажи Lada Vesta на "автомате" начнутся 11 марта

Продажи автомобилей Lada Vesta с автоматической коробкой передач стартуют 11 марта, сообщили в АвтоВАЗе. В компании отметили, что сейчас ведутся их отгрузки дилерам, а также добавили, что интеграция нового силового агрегата затронула все системы машины, однако без существенного влияния на платформу.

"АвтоВАЗ объявляет о старте отгрузок дилерам автомобилей Lada Vesta, оснащённых обновлённым двигателем 1.8 EVO и автоматической трансмиссией (CVT). <...> Продажи Lada Vesta с автоматической трансмиссией начнутся 11 марта", — подчеркнули в АвтоВАЗе.