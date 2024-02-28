АвтоВАЗ запатентовал внешний вид для новой Lada в кузове универсал
АвтоВАЗ оформил патент на внешний вид новой модели Lada в кузове универсал, это подтверждают данные сайта Роспатент. Вероятнее всего, это будет Lada Iskra, считает автоэксперт Игорь Моржаретто.
"Вероятнее всего, это именно Lada Iskra", — рассказал он в беседе с РИА "Новости".
Ранее Life.ru писал о том, что АвтоВАЗ выпустил первую тестовую партию новых Lada Iskra на предприятии в Тольятти. Помимо того, в Ижевске начали работать над производством опытной партии Lada Largus. Компания планирует выпустить порядка 80 моделей до мая 2024 года.
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ТАСС / Валерий Шарифулин