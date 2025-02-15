Названы условия возвращения старых Zara, Massimo Dutti и Bershka в Россию

Известные западные магазины, например, Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear и Stradivarius могут вернуться в Россию, но это произойдёт после смягчения геополитической ситуации — в текущем или следующем году. Об этом kp.ru рассказал руководитель центра потребительского рынка московской школы управления им. Сколкова Илья Ломакин-Румянцев.

Он напомнил, что изначально бренды, работающие под эгидой компании Inditex, покинули российскую площадку из-за начала специальной военной операции. Шопинг россиян спасла новая организация из Ливана Daher Group, которая открыла в стране те самые знакомые магазины, но с новыми именами.

«Сейчас есть ощущение, что условия изменятся, а бизнес всегда возвращается туда, где ему выгодно», — сказал Ломакин-Румянцев.

Изначально все западные бренды активно работали в России. Товары были рассчитаны на средний класс населения и пользовались большим спросом у потребителей. Они отвечали условиям цена-качество. Новые же магазины опустились в этом плане и даже закончили год с убытком.