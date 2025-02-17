Милонов заявил, что показушный уход брендов был всего лишь политической акцией

Показушный уход западных брендов с российского рынка — не более чем политическая акция. Такое мнение в беседе с RT высказал депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Весь этот демонстративный уход иностранных брендов был навязанной политической акцией для того, чтобы попытаться раскачать внутреннее недовольство или что-то подобное внутри нашей страны», — считает парламентарий.

По его словам, изначально было ясно, что бренды вернутся, как только представится возможность. Половина из них уже давно спокойно работает, взяв другие названия. Стратегия Запада в этом аспекте провалилась, а урон ощутили их национальные экономики, а не наша.