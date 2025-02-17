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17 февраля, 09:17

Милонов заявил, что показушный уход брендов был всего лишь политической акцией

Показушный уход западных брендов с российского рынка — не более чем политическая акция. Такое мнение в беседе с RT высказал депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Весь этот демонстративный уход иностранных брендов был навязанной политической акцией для того, чтобы попытаться раскачать внутреннее недовольство или что-то подобное внутри нашей страны», — считает парламентарий.

По его словам, изначально было ясно, что бренды вернутся, как только представится возможность. Половина из них уже давно спокойно работает, взяв другие названия. Стратегия Запада в этом аспекте провалилась, а урон ощутили их национальные экономики, а не наша.

Милонов добавил, что бестолковый уход брендов с российского рынка свидетельствует лишь «о невысоком интеллектуальном уровне тех, кто всё это режиссировал».

Более 350 сбежавших из РФ компаний планируют возвращение в 2025 году
Более 350 сбежавших из РФ компаний планируют возвращение в 2025 году

В последнее время появляется всё больше слухов о возможном возвращении иностранных брендов на российский рынок. Эксперты считают, что этот процесс будет для них трудным, поскольку их места уже заняли конкуренты и производители из РФ.

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Shutterstock / FOTODOM / Drazen Zigic

Владимир Озеров
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