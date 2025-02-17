Более 350 сбежавших из РФ компаний планируют возвращение в 2025 году

В этом году возвращение в РФ планируют около 350 зарубежных компаний, говорится в исследовании Kokoc Group. По мнению аналитиков, приток на рынок иностранных компаний кратно увеличит конкуренцию и приведёт к наращиванию маркетинговых вложений.

«Мы ожидаем роста маркетинговых расходов и в целом рынка маркетинговых услуг в России в 2025 году. Большинство брендов, ушедших с рынка в 2022 году, были самыми большими в своих категориях, лидируя по всем параметрам – именно они задавали тон в категории, доминировали в умах и на полках. С их уходом маркетинговые бюджеты снизились почти вдвое», – передаёт «Газета.ru» слова Романа Казыханова, директора по стратегии компании.

Он также предупредил, что возвращение крупных брендов на российский рынок не обойдётся без трудностей. В особенности это касается товаров повседневного спроса. Так как потребители вынуждены их часто покупать, им легче переходить на новые бренды, быстро заменяя привычные. Именно поэтому вернуться в нишу и вновь зарекомендовать себя будет непросто.

Намного легче перенесут возвращение на рынок РФ крупные и узнаваемые бренды, так как они успели заслужить авторитет потребителей, а также оставались на слуху даже в отсутствие продаж. В качестве примера Казыханов привёл ситуацию с продажей иностранных автомобилей. После ухода многих известных зарубежных марок, российский рынок заполонили китайские машины. Однако, если та же Toyota решит возобновить продажи в России, потребители охотно переключаться на неё вновь. У маленьких брендов подобной привилегии нет, пояснил эксперт.