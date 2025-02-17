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17 февраля, 05:14

Бывший работодатель UNIQLO в России намекнул на возвращение магазинов

SHOT: Компания UNIQLO может вернуться на российский рынок

Компания UNIQLO рассматривает возможность возвращения в Россию. Как узнал SHOT, бывший руководитель узнал в чате сотрудников о потенциальном новом трудоустройстве в сеть японского ретейлера.

Никакой конкретики по условиям труда и сроках дано не было. Всё якобы «в процессе». Официальных же заявлений от компании не поступало. Источник телеграм-канала в Минпромторге сказал, что в любом случае для возвращения такого гиганта понадобится полтора-два года — чтобы заново арендовать торговые площади, нанять и обучить персонал и наладить поставки.

Дочка FAST RETAILING CO., LTD. в России — юрлицо ООО «Юникло (РУС)» — все эти годы продолжает существовать: подаёт документы о финансовой отчётности и предоставляет сведения в Пенсионный фонд.

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Однако восстановить бизнес в России будет легко не всем западным бизнесам. Многих уже заменили отечественные аналоги, которые явно не намерены отдавать рынок.

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Shutterstock / FOTODOM / Sorbis

Артур Лапсаков
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