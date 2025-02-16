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16 февраля, 12:32

McDonald's, Coca-Cola и не только: Стало известно, какие компании могут вернуться в Россию

Политолог Сипров: McDonald's может вернуться в Россию до конца 2025 года

PepsiCo, Coca-Cola, Apple, Microsoft, Cisco, Johnson & Johnson, Nike, Ford и другие американские компании, вероятно, одними из первых вернутся в Россию. Рестораны сети McDonald's могут открыться в нашей стране уже до конца 2025 года. Не исключено и возвращение платёжных систем Visa и MasterCard, полагает генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

По его словам, очерёдность возвращения западных брендов в России во многом зависит от лояльности к действующему президенту США Дональду Трампу. Поэтому после американских в нашей стране могут появиться компании из южной Европы: Греции, Хорватии, Италии и Испании. Кроме того, после окончания украинского конфликта многие крупные авиакомпании могут восстановить отношения с Москвой.

«Если ориентированные на Дональда Трампа силы в ФРГ возьмут верх и смогут противостоять давлению Лондона и Брюсселя, то на полки наших магазинов быстро вернется немецкая бытовая техника, одежда Adidas, Puma, Hugo Boss, вновь откроются представительства ведущих автопроизводителей...» — отметил политолог.

Тем не менее Япония и Южная Корея опередят Германию, и в Россию вновь вернутся крупные азиатские производители электроники, бытовой техники и автомобилей, уверен собеседник aif.ru. А вот страны, настроенные оппозиционно к США, вряд ли захотят возобновлять сотрудничество. Поэтому бренды из Великобритании, Скандинавии, Прибалтики, Франции и Польши если и стоит ждать, то в последнюю очередь.

«То есть, товары компании Unilever, пиво Carlsberg, вывески IKEA и грузовые контейнеры Maersk мы у себя увидим не слишком скоро, пожалуй, последними товарами, которые вернутся к нам, станут прибалтийские шпроты и рижский бальзам», — заключил эксперт.

Западным брендам одежды предрекли сложное восстановление бизнеса в России
Западным брендам одежды предрекли сложное восстановление бизнеса в России

Напомним, ранее Life.ru сообщал, что Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius планируют вернуться в Россию. Позже были названы условия их появления на нашем рынке. В свою очередь, экономист оценил вероятность возвращения Zara и других западных брендов в нашу страну. Он подчеркнул, что российская сторона едва ли будет противиться возвращению компаний, не замеченных в антироссийской деятельности.

Обложка ©

pixabay / KelvinStuttard

Борис Эльфанд
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