McDonald's, Coca-Cola и не только: Стало известно, какие компании могут вернуться в Россию

PepsiCo, Coca-Cola, Apple, Microsoft, Cisco, Johnson & Johnson, Nike, Ford и другие американские компании, вероятно, одними из первых вернутся в Россию. Рестораны сети McDonald's могут открыться в нашей стране уже до конца 2025 года. Не исключено и возвращение платёжных систем Visa и MasterCard, полагает генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

По его словам, очерёдность возвращения западных брендов в России во многом зависит от лояльности к действующему президенту США Дональду Трампу. Поэтому после американских в нашей стране могут появиться компании из южной Европы: Греции, Хорватии, Италии и Испании. Кроме того, после окончания украинского конфликта многие крупные авиакомпании могут восстановить отношения с Москвой.

«Если ориентированные на Дональда Трампа силы в ФРГ возьмут верх и смогут противостоять давлению Лондона и Брюсселя, то на полки наших магазинов быстро вернется немецкая бытовая техника, одежда Adidas, Puma, Hugo Boss, вновь откроются представительства ведущих автопроизводителей...» — отметил политолог.

Тем не менее Япония и Южная Корея опередят Германию, и в Россию вновь вернутся крупные азиатские производители электроники, бытовой техники и автомобилей, уверен собеседник aif.ru. А вот страны, настроенные оппозиционно к США, вряд ли захотят возобновлять сотрудничество. Поэтому бренды из Великобритании, Скандинавии, Прибалтики, Франции и Польши если и стоит ждать, то в последнюю очередь.