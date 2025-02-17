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Регион
17 февраля, 15:20

Союз торговых центров РФ обратился к Uniqlo, H&M и Inditex

РИАН: Союз торговых центров предложил Uniqlo, H&M и Inditex вернуться в РФ

Компании Uniqlo, H&M и Inditex, владеющая брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho и Pull & Bear, могут вновь начать свою деятельность в России. Союз российских торговых центров отправил письма организациям с данным предложением, сообщает РИА «Новости».

Союз провёл опрос среди более чем 100 крупнейших ТЦ страны, и более половины из них выразили готовность сотрудничать с Uniqlo, H&M и Inditex, предложив даже помещения для немедленной аренды. Ассоциация также готова поддержать диалог, решать логистические вопросы и способствовать беспрепятственной реинтеграции на российском рынке. Компании были приглашены обсудить потенциальные возможности, включая индивидуальные условия аренды, предпочтения по местоположению и стратегии, учитывающие особенности рынка.

По словам вице-президента союза российских ТЦ Павла Люлина, больше половины торговых центров ожидают возвращения иностранных компаний. Несмотря на замещение некоторых брендов, часть из них — неуспешны и закрывают свои точки.

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Ранее бывший работодатель Uniqlo в РФ намекнул на возвращение магазинов. Экс-руководитель узнал в чате сотрудников о потенциальном новом трудоустройстве в сеть японского ретейлера. Никакой конкретики по условиям труда и сроках пока дано не было. Официальных заявлений от компании также не поступало.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / onajourney

Алена Пенчугина
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