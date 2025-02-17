Союз торговых центров РФ обратился к Uniqlo, H&M и Inditex

Компании Uniqlo, H&M и Inditex, владеющая брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho и Pull & Bear, могут вновь начать свою деятельность в России. Союз российских торговых центров отправил письма организациям с данным предложением, сообщает РИА «Новости».

Союз провёл опрос среди более чем 100 крупнейших ТЦ страны, и более половины из них выразили готовность сотрудничать с Uniqlo, H&M и Inditex, предложив даже помещения для немедленной аренды. Ассоциация также готова поддержать диалог, решать логистические вопросы и способствовать беспрепятственной реинтеграции на российском рынке. Компании были приглашены обсудить потенциальные возможности, включая индивидуальные условия аренды, предпочтения по местоположению и стратегии, учитывающие особенности рынка.

По словам вице-президента союза российских ТЦ Павла Люлина, больше половины торговых центров ожидают возвращения иностранных компаний. Несмотря на замещение некоторых брендов, часть из них — неуспешны и закрывают свои точки.