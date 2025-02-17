«Шпионские организации»: В Госдуме назвали условие для возвращения Visa и Mastercard в РФ
Депутат Делягин: Visa и Mastercard могут вернуться в РФ после возмещения ущерба
Международные платёжные системы Visa и Mastercard не смогут вернуться в Россию и продолжить полноценную работу, как прежде. С таким заявлением выступил замглавы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. По его мнению, возможно лишь частичное возвращение в страну при соблюдении определённых условий.
«Если они хотят вернуться, то они должны, во-первых, возместить нанесённый материальный и моральный ущерб за эти три года, который, я думаю, мы с удовольствием оценим. А, во-вторых, они должны восстановить внешние расчёты. Для расчётов с Китаем они нам не нужны, а для расчётов с Европой, другими странами вполне достаточны», — высказался депутат в беседе с «Лентой.ру».
Парламентарий заявил, что к внутрироссийским расчётам их допускать нельзя. Visa и Mastercard следует считать «шпионскими организациями», равно как и SWIFT.
Ранее Life.ru сообщал, что в Госдуме предрекли скорое возвращение Visa и Mastercard в РФ. С таким прогнозом выступил глава Комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Напомним, обе платёжные системы приняли решение ограничить работу в нашей стране весной 2022 года в связи с ситуацией вокруг Украины. Выпущенные российскими банками карты продолжили работать внутри страны.
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