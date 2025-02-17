«Шпионские организации»: В Госдуме назвали условие для возвращения Visa и Mastercard в РФ

Международные платёжные системы Visa и Mastercard не смогут вернуться в Россию и продолжить полноценную работу, как прежде. С таким заявлением выступил замглавы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. По его мнению, возможно лишь частичное возвращение в страну при соблюдении определённых условий.

«Если они хотят вернуться, то они должны, во-первых, возместить нанесённый материальный и моральный ущерб за эти три года, который, я думаю, мы с удовольствием оценим. А, во-вторых, они должны восстановить внешние расчёты. Для расчётов с Китаем они нам не нужны, а для расчётов с Европой, другими странами вполне достаточны», — высказался депутат в беседе с «Лентой.ру».

Парламентарий заявил, что к внутрироссийским расчётам их допускать нельзя. Visa и Mastercard следует считать «шпионскими организациями», равно как и SWIFT.